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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

خسارت اغتشاشگران به اموال شخصی مردم در فردیس

خسارت اغتشاشگران به اموال شخصی مردم در فردیس

فردیس – گزارشی از خسارت اغتشاشگران به اموال شخصی مردم در شهرستان فردیس را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6723867

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