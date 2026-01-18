https://mehrnews.com/x3b9sN ۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6723867 استانها البرز استانها البرز ۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ خسارت اغتشاشگران به اموال شخصی مردم در فردیس فردیس – گزارشی از خسارت اغتشاشگران به اموال شخصی مردم در شهرستان فردیس را مشاهده میکنید. دریافت 29 MB کد مطلب 6723867 کپی شد مطالب مرتبط از توهم گرفتن کرج تا آسیب زدن بیهدف به اموال عمومی دستگیری عاملان اصلی تعرض به کلانتری ۴۳ کیانمهر کرج حمله وحشیانه آشوبگران به پیرمرد بیدفاع در اهواز کیفیت هوا در شهرستانهای کرج و اشتهارد ناسالم شد غارت و تخریب فروشگاه مواد غذایی در فردیس توسط اغتشاشگران دستگیری قاتل شهید محمدجواد بخشیان در همدان لیدر اغتشاشات گوهردشت کرج پس از دستگیری چه گفت؟ کمک پلیس البرز به پیرمرد گرفتار در اغتشاشات فردیس برچسبها استان البرز اغتشاشات 1404 فردیس
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