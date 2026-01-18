«محمود عباسی»فرماندار شهرستان طارم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی» روز یکشنبه به عنوان فرماندار طارم معرفی و از زحمات سید حنیف شفیعی در این سمت قدردانی شد.

فرماندار جدید طارم در این مراسم در فرمانداری شهرستان طارم با ابراز همدری با خانواده های شهدا، گفت: امنیت و آرامش کنونی کشور را مرهون و مدیون شهدا هستیم و باید تمام توان خود را برای خدمت در مسیر شهدا و تحقق آرمان های آنها به کار بگیریم.

عباسی به ارتباط نزدیک مدیران با مردم تاکید کرد و ادامه داد: مدیر موفق کسی است که بتواند با دل مردم ارتباط برقرار کند و در میان آنان حضور داشته باشد.

وی به ظرفیت های شهرستان طارم اشاره کرد و افزود: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت های غنی در حوزه کشاورزی، پتانسیل جهش در مسیر توسعه را دارد.

عباسی افزود: شهرستان طارم با اقلیم معتدل و خاک حاصلخیز خود، همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور مطرح بوده است و زیتون‌های مرغوب و انارهای شیرین تا شالیزارهای برنج و باغ‌های گردو، همه و همه نشان از ظرفیت‌های بالای این شهرستان دارند.

وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سوء مدیریت منابع آبی، این منطقه خوش‌آب‌وهوا را با بحران جدی مواجه کرده است و باید با همفکری و استفاده از همه ظرفیت ها برای حل و فصل این مشکلات تدبیر و چاره اندیشی کرد.

همچنین با حضور مسئولان استانداری نیز سید بهزاد شفیعی به عنوان مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان معرفی شد که پیش از این محمود عباسی در این سمت فعالیت داشت.

همچنین توحید سلیمی به عنوان مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع استانداری زنجان معرفی و از خدمات سید بهزاد شفیعی مدیر قبلی این اداره کل قدردانی شد.