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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

 ۶ نفر از عاملان تخریب اماکن دولتی و خصوصی در خمینی شهر دستگیر شدند

 ۶ نفر از عاملان تخریب اماکن دولتی و خصوصی در خمینی شهر دستگیر شدند

اصفهان -فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری ۶ نفر از عاملان تخریب و آتش سوزی اماکن دولتی و خصوصی شهروندان در عملیات ماموران پلیس اطلاعات این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ علی سبحانی در گفتگویی بیان کرد: در ادامه اقدامات ویژه برای شناسایی برهم زنندگان نظم عمومی در اغتشاشات اخیر، ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با رصد هوشمندانه خود ۶ نفر از عاملان تخریب و آتش سوزی اماکن دولتی و خصوصی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را در مخفیگاه های خود دستگیر که پس از انتقال به یگان انتظامی و در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به جرم خود اعتراف کردند.

وی با اشاره به کشف تعداد قابل توجهی کوکتل مولوتوف و ترقه های دست ساز از مخفیگاه متهمان اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و هر ۶ نفر برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 6723985

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