  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

برگزاری اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی‌زیستی

برگزاری اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی‌زیستی

اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی‌زیستی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی‌زیستی با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و شهاب الدین منتظمی، رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در سالن سرو سازمان برگزار شد.

منتظمی در تشریح مصوبات این جلسه افزود: ۱۲ موضوع برای طرح در شورای ملی ایمنی زیستی در این جلسه مطرح شد که ۸ موضوع مورد بررسی قرار گرفت. آیین نامه داخلی شورای، رسیدگی به شورای داوری سه نفره و لوگوی تراژنه مصوب شد.

وی افزود: مقرر شد نشست تخصصی بین دستگاه‌ها نیز در ماه‌های آینده برگزار شود و بعد از آن دومین جلسه کمیسیون را داشته باشیم تا بتوانیم همه این موارد را در شورای ملی ایمنی‌‎زیستی مورد بررسی قرار دهیم.

کد مطلب 6724166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه