به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی‌زیستی با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و شهاب الدین منتظمی، رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در سالن سرو سازمان برگزار شد.

منتظمی در تشریح مصوبات این جلسه افزود: ۱۲ موضوع برای طرح در شورای ملی ایمنی زیستی در این جلسه مطرح شد که ۸ موضوع مورد بررسی قرار گرفت. آیین نامه داخلی شورای، رسیدگی به شورای داوری سه نفره و لوگوی تراژنه مصوب شد.

وی افزود: مقرر شد نشست تخصصی بین دستگاه‌ها نیز در ماه‌های آینده برگزار شود و بعد از آن دومین جلسه کمیسیون را داشته باشیم تا بتوانیم همه این موارد را در شورای ملی ایمنی‌‎زیستی مورد بررسی قرار دهیم.