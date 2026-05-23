۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

رویداد ملی تنوع زیستی ایران در ساری آغاز شد

ساری- رویداد ملی تنوع زیستی ایران با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی تنوع زیستی ایران صبح شنبه با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، معاونان محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سراسر کشور و گروهی از کارشناسان و کنشگران محیط زیست در فرح‌آباد ساری آغاز شد.

این رویداد دو روزه همزمان با روز جهانی تنوع زیستی برگزار می‌شود و طی آن نشست‌های تخصصی و برنامه‌های راهبردی با محوریت شعار امسال این روز جهانی دنبال خواهد شد.

انصاری در بخش نخست این همایش ملی سخنرانی خواهد کرد و قرار است از پوستر «پویش ملی تنوع زیستی» و سه عنوان کتاب تخصصی تازه‌منتشرشده در این حوزه رونمایی نماید.

حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تقویت هم‌افزایی میان مدیران و فعالان محیط زیست از اهداف اصلی برگزاری این رویداد ملی اعلام شده است.

