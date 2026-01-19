به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز دوشنبه کم کم استان سمنان مهیای ورود سامانه کم فشار بارشی می شود سامانه ای که از روز چهارشنبه و پنجشنبه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی فعالیت این سامانه کم فشار بارشی، به صورت کاهش دمای هوا، افزایش ابر، بارش برف و باران و همچنین کولاک ظهور خواهد کرد. این سامانه همچنین اغلب نقاط استان را در بر خواهد گرفت اما بیشترین تاثیر آن در نواحی شمالی و ارتفاعات خواهد بود.

برای روزهای پایان هفته همچنین هشدار هواشناسی پیش بینی می شود هشداری که متناظر بر نواحی شمالی و ارتفاعات استان خواهد بود برای مرکز استان سمنان در روز چهارشنبه افزایش ابر، کاهش دمای هوا، بارش برف و باران پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای روز چهارشنبه همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به پنج درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر کاهش پیدا خواهد کرد برای شاهرود نیز آخر هفته ای بارانی و برفی پیش بینی می شود در شاهرود هم شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود.

در روز چهارشنبه علاوه بر شاهرود، در دامغان هم شاهد بارش برف و باران و وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز شاهرود و دامغان به ترتیب پنج درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر و همچنین شش درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است.

برای میامی هم آخر هفته ای بارانی و برفی پیش بینی شده است بارش در کالپوش به خصوص به صورت برف خواهد بود در مهدیشهر هم آخر هفته ای سرد و برفی در پیش خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر بعد از ورود سامانه کم فشار بارشی در روز چهارشنبه دو درجه بالای صفر و شش درجه زیر صفر پیش بینی می شود.

از روز سه شنبه و چهارشنبه در گرمسار و آرادان هم شاهد کاهش دمای هوا، افزایش ابر و بارش برف و باران خواهیم بود در این دو شهرستان نیز بارش برف سبب برودت هوا خواهد شد امروز دوشنبه بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار ۱۱ درجه بالای صفر و صفر اعلام شده و برای روز چهارشنبه این شاخص به هفت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر پیش بینی می شود.

در نهایت باید گفت از روز چهارشنبه استان سمنان شاهد بارش برف و باران خواهد بود پدیده ای که سبب لغزندگی راه ها و جاده ها به خصوص در شمال و گردنه های استان خواهد شد در نتیجه به مردم هشدار داده می شود که در پایان هفته جاری به ارتفاعات استان سمنان سفر نداشته باشند.