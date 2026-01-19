خاکی: کردستان آماده برگزاری مسابقات جام تختی است

فرزاد خاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کردستان دارای اسطوره‌های مطرح در رشته ورزشی کشتی است و استعدادهای ناب کشتی در این استان پرورش یافته‌اند.

وی افزود: برگزاری مسابقات مهم کشوری برای نشان دادن توانمندی ورزشکاران استان لازم است و کردستان آمادگی میزبانی برگزاری مسابقات جام تختی را دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان خاطر نشان کرد: در صورت حمایت مسئولان و تامین منابع مالی این استان می‌تواند میزبان برگزاری مسابقات جام تختی باشد و از تمامی ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته این مسابقات استفاده خواهیم کرد.

خاکی یادآور شد: رشته کشتی در کردستان دارای پیشینه‌ای درخشان است و با وجود استعدادها و گنجینه‌های ورزش کشتی در استان می‌توان با میزبانی از مسابقات یاد شده توانمندی استان را در این عرصه نشان داد.