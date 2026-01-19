شبکه مجمع خیرین سلامت رودان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور فرماندار، امام جمعه، رئیس شبکه بهداشت و درمان، استاد دانشگاه و مدیر اسبق دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان و همچنین جمعی از خیرین شهرستان برگزار شد.
در این نشست میرزاعلی نظرنژاد رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، با اشاره به اهمیت نقش خیرین در توسعه و ارتقای بهداشت و درمان، گفت: شبکه بهداشت و درمان با برگزاری این نشست، قصد دارد بستری را برای ایجاد مجمع خیرین سلامت فراهم کند تا بتوانیم با همافزایی و مشارکت آنها، خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح شهرستان ارتقا دهیم.
محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان، در این نشست بر اهمیت نقش خیرین در ارتقای سطح سلامت جامعه تاکید کرد و افزود: حمایت و همراهی خیرین سلامت، نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود خدمات درمانی در شهرستان ایفا میکند.
وی افزود: ما به عنوان دولت، آمادگی کامل داریم تا از این تلاشها حمایت کنیم و زمینه را برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم سازیم.
حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه شهر نیز بر اهمیت همت جمعی و مشارکت تمامی اقشار جامعه در راستای ارتقای سلامت تاکید کرد و گفت: تشکیل مجمع خیرین سلامت، گامی مهم در راستای تحقق این هدف است و ما به عنوان نماینده جامعه، از این حرکت حمایت میکنیم.
همچنین غلامعلی جاودان استاد دانشگاه و مدیر اسبق دانشگاه علوم پزشکی استان، با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در حوزه بهداشت و درمان، بر نیاز به برنامهریزی دقیق و تخصیص بهینه منابع تاکید کردند و گفتند: خیرین سلامت میتوانند با سرمایهگذاریهای خود، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در شهرستان ایفا کنند و به ارتقای سلامت جامعه کمک نمایند.
در پایان این جلسه، با رایگیری خیرین حاضر، مسئول جدید مجمع خیرین سلامت رودان انتخاب شد. این انتخاب، گامی مهم در راستای تشکیل و فعالسازی این مجمع و ارتقای سطح سلامت جامعه در شهرستان رودان به شمار میرود.
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