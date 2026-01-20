محکومیت قاچاقچی خودرو در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس به پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو لندکروز و قطعات خودرو به ارزش 30 میلیارد و 518 میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با توجه به اظهارات متخلفان و ارائه نشدن مدارک گمرکی، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط خودرو، متخلف را به پرداخت 50 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: با گزارش ماموران یگان تکاوری پیرامون کشف خودرو قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.