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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی سوخت های کشف شده از این کامیون را ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.

کد مطلب 6726008

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