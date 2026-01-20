کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی سوخت های کشف شده از این کامیون را ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.