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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

مشمولان پایه خدمتی بهمن ماه به صورت خودمعرف اعزام می‌شوند

مشمولان پایه خدمتی بهمن ماه به صورت خودمعرف اعزام می‌شوند

اصفهان _ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان شرایط جدید اعزام مشمولان پایه خدمتی بهمن ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد و گفت: این مشمولان به صورت خود معرف راهی خدمت سربازی خواهند شد.

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ، تغییراتی در زمان و نحوه اعزام مشمولان پایه خدمتی بهمن ماه سال ۱۴۰۴ ایجاد شده است.

وی با اشاره به این که این دسته از مشمولان می بایست در بازه زمانی یکم الی سوم بهمن ماه به مدت ۳ روز خود را به صورت خود معرف به مراکز آموزشی تعیین شده در برگه اعزام به خدمت معرفی کنند تصریح کرد: با توجه به این که زمان اعلامی در روزهای پایانی هفته بوده و ممکن است مشمولان با مشکل تردد مواجه شوند سعی شود اعزام خود را به روز پایانی موکول نکنند چرا که عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی استان اصفهان ادامه داد: مشمولان دقت کنند که هنگام اعزام اصل مدارک مورد نیاز شامل برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون مننژیت و دوگانه ، کارت ملی ،شناسنامه و گواهینامه و مدارک مربوط به شرایط خاص( متأهلین، پدر نظامی شاغل یا بازنشسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء) را همراه خود داشته باشند.

کد مطلب 6726277

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