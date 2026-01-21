به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «افسردگی، سکه رایج زمانه ما» اثر داریان لیدر با ترجمه سعید سهیلی توسط نشر بیدگل منتشر شده است.
آیا افسردگی صرفاً یکجور بیماری است؟ وضعیتی منحصر به حوزه پزشکی که تنها راه چارهاش داروهای ضدافسردگیاند؟ داریان لیدر، روانکاو و نویسنده برجسته بریتانیایی، در این کتاب نشان میدهد افسردگی میتواند نمودی از فرایندهای ناخودآگاه پیچیدهای باشد که در مواجهه با تجربه فقدان از سر میگذرانیم. سوگواری و مالیخولیا تا همین پنجاه سال پیش در حیطه روانشناسی مفاهیمی آشنا و رایج بودند، ولی در دنیای امروز که تشخیص سریع، درمان فوری و سرمایههای کلان دارویی حرف اول را میزنند مفهوم کلی و مبهم «افسردگی» جایشان را گرفته. به گفته لیدر چنین تغییری فقط به قلمروِ کلمات محدود نمیشود و از رابطه پیچیده فرهنگ زمانه ما با فقدان، رنج و اندوه حکایت دارد. اساسیترین و انسانیترین راه برای خروج از این تنگناهای ذهنی و عاطفی بیان آنهاست.
لیدر با زبانی همزمان دقیق و روشن و رویکردی همدلانه بهسراغ تحلیلهای فرهنگی و روایتهای فردی میرود. او با تکیه بر نمونههایی از حیطه ادبیات، هنر، سینما و تاریخ و البته شرح موردیِ وضعیت مراجعانش نشان میدهد فقدانی که ابراز و تصدیق نشده باشد میتواند بدل به رنجی عمیق و پیوسته شود. از مرگ عزیزان گرفته تا پایان یک رابطه، سوگی که مجال بیان پیدا نکند بر تصویری که ما از خودمان و دیگران داریم و بهتبعِ آن بر حیات ذهنی و عاطفیمان سایه میاندازد و نتیجهای جز خشم، یأس و فرسودگی در پی ندارد. اما در چنین وضعیتی گفتن و شنیدن از این تجربه، خلق آثار ادبی و هنری و مواجهه با هر شکلی از بیان خلاقانه میتواند راهگشا باشد.
«افسردگی، سکه رایج زمانه ما» کمک میکند این وضعیت را با رویکردی تازه بسنجیم، رویکردی که بهجای تقلیل افسردگی به حوزه تشخیصی و بیولوژیکی بر ابعاد روانی، عاطفی و انسانی آن تأکید دارد، اندوه را ضعف یا ناهنجاری نمیداند و نشان میدهد که چطور این اندوه اتفاقاً بخشی اساسی و ناگزیر از عشق ورزیدن و زندگی کردن است.
این کتاب آمیزهای است از اندیشههای فرویدی، ارزیابیهای بالینی و بینش عمیق و بیتکلفی که خاص تحلیلهای داریان لیدر است.
این کتاب ۲۰۳ صفحهای با قیمت ۳۴۵ هزار تومان توسط نشر بیدگل منتشر شده است.
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