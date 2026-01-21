سرمای بورس؛ شاخص کل ۳۰ هزار واحد ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شاخص کل بورس نشان می دهد که طی امروز -چهارشنبه یکم بهمن ۱۴۰۴- شاخص کل با ۳۰ هزار و ۱۳۵ واحد ریزش در ارتفاع ۴ میلیون و ۴۴۸ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۳ هزار و ۵۷۳ واحدی به قله یک میلیون و ۱۳۲ هزار واحد صعود کرد.

ارزش بازار نیز امروز ۱۳.۲ هزار همت افت کرد. بر همین اساس ارزش معاملات ۱۱۳.۲ همت و ارزش معاملات خرد ۲۹.۹ همت بود که ۱۳.۲ همت آن ارزش معاملات صندوقهای سهامی بود.

خالص خروج پول حقیقی ۳۰۰ میلیارد تومان، صندوقهای سهامی ۱۵۷.۵ میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت ۴۵.۱ میلیارد تومان بود.

گروه خودرویی ها امروز با جذب ۳۴۰.۶ میلیارد تومان پول حقیقی، رکورددار معاملات بودند در مقابل از دو گروه فلزات اساسی ۷۲۲.۱ میلیارد تومان و شیمیایی ها ۶۸۴.۸ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها خارج شد.

شاخص فرابورس نیز طی روز جاری ۴۷ واحد مثبت شد و به تراز ۳۴ هزار و ۴۴۲ واحد دست یافت.