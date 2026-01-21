مشخصات ۲۸ شهید مدافع امنیت فراجا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا پس از اغتشاشات داعشی گونه عوامل تروریست و خاندان پهلوی تصاویر و مشخصات ۲۸ نفر از شهدای امنیت فراجا را که در راه دفاع از میهن به دست این عوامل به شهادت رسیدند به شرح زیر اعلام کرد:

شهید روح اله فتاحی، شهید علی اصغر حسن زاده، شهید جواد کشاورز، شهید کیومرث حسینی نژادمیر، شهید نوروز شریعتی، شهید محمدجواد بخشیان، شهید محمدزمان زارع خفری، شهید ابوالفضل غرب، شهید خسرو محمدی، شهید هادی صادق پشتیری،شهید حسین رمضانی سوادرزی، شهید ولی اله صفری خلجی،شهید سیدعلی خشوعی، شهید میلاد دهقان کروکی، شهید عباس اسدی، شهید امیرحسین ترکاشوند،شهید عباس مقدسی، شهید محمد همتی بلمیری،شهید محمد قاسمی هماپور، شهید کامران احمدی، شهید قاسم عزیزی، شهید مسلم مهدوی نسب، شهید مصطفی کیوانلو، شهید محمد پورابراهیم،شهید احسان آقاجلنی، شهید مهدی افتخاری فر،شهید ابراهیم صفایی جوشقان و شهید آرمین عباسی.