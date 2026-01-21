بازیکن جدید پرسپولیس وارد تهران شد + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیل گرا پس از توافق‌های انجام شده در جریان مذاکرات صورت گرفته، وارد تهران شد و مورد استقبال امیرعلی حسینی، مدیر امور بین‌الملل باشگاه قرار گرفت.

قرارداد نهایی با این بازیکن پس از حضور در تست‌های پزشکی منعقد می‌شود. جذب این بازیکن مجارستانی که دفاع راست پست تخصصی او است با توجه به اعلام نیاز سرمربی تیم در این پست مورد توجه قرار گرفت.

او در سال ۲۰۲۵ تیم ملی مجارستان را همراهی کرده است و برای این تیم در ۴ پیکار از لیگ ملت‌های اروپا به میدان رفت. ضمن آن که سابقه حضور در تیم زیر ۲۱ سال کشورش را هم در کارنامه دارد.دنیل گرا در فصول اخیر کمتر بازی باشگاهی را از دست داده است که نشان از آمادگی او دارد.

در فصل ۲۴-۲۰۲۳ در ۳۱ مسابقه از بازی‌های تیم Diósgyőri VTK به میدان رفت و ۶ گل و ۲ پاس گل را به ثبت رساند. فصل گذشته نیز در همین تعداد مسابقه ۴ گل و یک پاس گل را در کارنامه داشت. او در حالی در لیگ فوتبال ایران حضور پیدا می‌کند که در میانه رقابت‌های لیگ مجارستان بود و در فرم بازی قرار دارد. او فقط یکی از بازی‌های این فصل VTK را از دست داده است و در ۱۷ مسابقه حضور داشت.