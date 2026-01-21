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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

سرقت ۳۰۰ گرم طلا توسط ۲ دختر جوان در آوج

سرقت ۳۰۰ گرم طلا توسط ۲ دختر جوان در آوج

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری دو دختر جوان سارق و کشف ۳۰۰ گرم طلای مسروقه در شهرستان آوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت طلاجات از منزل وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان آوج قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل وقوع سرقت و آغاز تحقیقات تخصصی، مالباخته اعلام کرد که ابتدای شب از منزل خارج شده و پس از بازگشت، متوجه به‌هم‌ریختگی منزل و سرقت طلاهای همسرش شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: با بررسی آثار به‌جا مانده در محل و استفاده از شگردهای پلیسی، هویت سارقان که دو دختر جوان و از همسایگان مالباخته بودند، شناسایی شد.

طرهانی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری، در بازجویی‌ها به بزه انتسابی اعتراف کردند و در بازرسی از منزل آنان، ۳۰۰ گرم طلای مسروقه کشف و با هماهنگی مقام قضایی به مالباخته تحویل داده شد.

وی در پایان با توصیه به شهروندان گفت: مردم هنگام خروج از منزل، به‌ویژه در ساعات شب، از تجهیزات ایمنی و قفل‌های مناسب استفاده کرده و از نگهداری طلاجات و اشیای قیمتی در محل‌های قابل دسترس خودداری کنند و در صورت مشاهده افراد ناشناس یا رفتارهای مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6727657

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    نظرات

    • سمیرا ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      و اصلا هم مشکوک نشدید ۳۰۰ گرم طلا از کجا اومده؟؟!!!!

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