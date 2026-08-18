به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «امین ایران ۴» با عنوان «یاران خراسانی» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت، سیره و مجاهدت‌های ایشان برگزار خواهد شد و یکی از بخش‌های اصلی آن، روایت خاطرات و بیان ناگفته‌هایی از زندگی و فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب از سوی نزدیکان ایشان است.

در این مراسم، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشور و استان خراسان رضوی نیز حضور خواهند داشت و درباره ابعاد مختلف شخصیت، جایگاه و نقش رهبر شهید انقلاب سخنرانی خواهند کرد. حضور نزدیکان ایشان در این برنامه نیز فرصتی برای بازخوانی خاطرات و روایت‌هایی از زندگی و منش رهبر شهید انقلاب فراهم می‌کند.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار نور مشهد واقع در خیابان آبکوه برگزار می‌شود و جمعی از مسئولان، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نزدیکان رهبر شهید انقلاب و علاقه‌مندان در آن حضور خواهند داشت.

این برنامه به همت بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و به مناسبت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود و محور اصلی آن، پاسداشت یاد و خاطره ایشان و تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های وی با بهره‌گیری از روایت نزدیکان و مسئولان خواهد بود.