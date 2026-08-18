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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

ویژه برنامه «امین ایران ۴»با عنوان یاران خراسانی در مشهد برگزار می‌شود

ویژه برنامه «امین ایران ۴»با عنوان یاران خراسانی در مشهد برگزار می‌شود

مشهد- ویژه‌برنامه «امین ایران ۴» با عنوان «یاران خراسانی» همزمان با چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، با حضور جمعی از نزدیکان ایشان در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «امین ایران ۴» با عنوان «یاران خراسانی» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت، سیره و مجاهدت‌های ایشان برگزار خواهد شد و یکی از بخش‌های اصلی آن، روایت خاطرات و بیان ناگفته‌هایی از زندگی و فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب از سوی نزدیکان ایشان است.

در این مراسم، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشور و استان خراسان رضوی نیز حضور خواهند داشت و درباره ابعاد مختلف شخصیت، جایگاه و نقش رهبر شهید انقلاب سخنرانی خواهند کرد. حضور نزدیکان ایشان در این برنامه نیز فرصتی برای بازخوانی خاطرات و روایت‌هایی از زندگی و منش رهبر شهید انقلاب فراهم می‌کند.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار نور مشهد واقع در خیابان آبکوه برگزار می‌شود و جمعی از مسئولان، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نزدیکان رهبر شهید انقلاب و علاقه‌مندان در آن حضور خواهند داشت.

این برنامه به همت بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و به مناسبت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود و محور اصلی آن، پاسداشت یاد و خاطره ایشان و تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های وی با بهره‌گیری از روایت نزدیکان و مسئولان خواهد بود.

کد مطلب 6920037

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