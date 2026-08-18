  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

۴۶۵ شهر و روستای بوشهر مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شدند

۴۶۵ شهر و روستای بوشهر مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شدند

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۴۶۵ شهر و روستا در استان مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در نشست کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۴۰ شهر است که از این تعداد، ۳۴ شهر دارای جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بوده و مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همچنین استان دارای ۸۱۶ روستا است که ۴۰۴ روستای آن بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و در مجموع ۴۳۱ روستا مشمول قانون الزام هستند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مطلوب بنیاد مسکن و ادارات ثبت اسناد و املاک استان گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۸۶ هزار و ۱۳۲ جلد سند در روستاها و ۱۰ هزار و ۹۰۳ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان صادر شده است.

۴۶۵ شهر و روستای بوشهر مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شدند

برومند بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا مردادماه نیز چهار هزار و ۷۲۹ پرونده از سوی بنیاد مسکن تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به ادارات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اضافه کرد: در همین مدت، یک هزار و ۴۴۳ جلد سند مالکیت واحدهای مسکونی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

کد مطلب 6920048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها