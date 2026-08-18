۴۶۵ شهر و روستای بوشهر مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در نشست کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۴۰ شهر است که از این تعداد، ۳۴ شهر دارای جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بوده و مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همچنین استان دارای ۸۱۶ روستا است که ۴۰۴ روستای آن بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و در مجموع ۴۳۱ روستا مشمول قانون الزام هستند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مطلوب بنیاد مسکن و ادارات ثبت اسناد و املاک استان گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۸۶ هزار و ۱۳۲ جلد سند در روستاها و ۱۰ هزار و ۹۰۳ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان صادر شده است.

برومند بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا مردادماه نیز چهار هزار و ۷۲۹ پرونده از سوی بنیاد مسکن تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به ادارات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اضافه کرد: در همین مدت، یک هزار و ۴۴۳ جلد سند مالکیت واحدهای مسکونی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.