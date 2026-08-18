کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز؛ زنگ هشدار برای زمستان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: شرایط مصرف گاز در گلستان در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در حال حاضر عادی است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با ورود به فصل سرد سال، ناترازی گاز تشدید خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری حدود ۱۱ استان کشور با بحران ناترازی گاز مواجه خواهند بود که در میان آنها سه استان شرایط حساس‌تری دارند و گلستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی به جریان ورودی گاز، همواره در فصل سرد تحت تأثیر این ناترازی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های گذشته با همکاری مردم، صنایع و دستگاه‌های مختلف استان، با وجود بحران‌های متعدد، قطعی گاز در بخش خانگی نداشتیم و تلاش ما این است که امسال نیز این روند حفظ شود.

برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران احتمالی

نرسی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای زمستان امسال گفت: جلسات متعددی میان شرکت گاز، شرکت ملی گاز، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده تا در صورت ایجاد محدودیت در تأمین گاز، با استفاده از سوخت جایگزین و مدیریت انرژی، از اختلال در خدمات‌رسانی به بخش خانگی و تجاری جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه شرکت گاز گلستان از هم‌اکنون برنامه‌های آمادگی برای فصل سرد را آغاز کرده است، گفت: برگزاری مانورهای آمادگی و شناسایی نقاط ضعف و قابل بهبود، با هدف کاهش آسیب‌های احتمالی در زمان وقوع بحران در دستور کار قرار دارد.

هشدار درباره کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به کاهش تولید گاز در کشور اظهار کرد: از مجموع حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش تولید ایجاد شده که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن تا شهریور به چرخه مصرف بازگردد، اما همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش تولید باقی خواهد ماند.

نرسی افزود: این میزان کاهش تولید عدد قابل توجهی است و می‌تواند بر پایداری جریان گاز در کشور تأثیر بگذارد؛ بنابراین تنها راهکار فوری برای مدیریت این شرایط، کاهش مصرف در بخش خانگی، تجاری و اداری است.

وی تأکید کرد: امسال دیگر صرفاً از مردم انتظار «مصرف بهینه» نداریم، بلکه باید به سمت «مصرف کمینه» حرکت کنیم تا بتوانیم زمستان را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.

مصرف گاز گلستان در روزهای سرد به ۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: مصرف گاز استان در سردترین روزهای سال معمولاً بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد و مدیریت این میزان مصرف در شرایط ناترازی، نیازمند همکاری جدی مردم و دستگاه‌های مختلف است.

نرسی از مردم خواست دمای آسایش منازل را در فصل سرد کاهش دهند و افزود: انتظار نداریم آسایش مردم از بین برود، اما کاهش چند درجه‌ای دمای منازل می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه گاز و جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مصرف در بخش خانگی و تجاری کاهش پیدا کند، امکان بیشتری برای تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع فراهم می‌شود و از بروز مشکلات گسترده‌تر در بخش‌های تولیدی و اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

احتمال محدودیت گاز در گلستان وجود دارد

نرسی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده از سوی شرکت ملی گاز گفت: احتمال محدودیت گاز در برخی استان‌ها از جمله گلستان، مازندران و خراسان شمالی در زمستان امسال وجود دارد، اما شرکت ملی گاز در حال بررسی همه جوانب است تا از رسیدن به این شرایط جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: اینکه این اتفاق رخ دهد یا نه، تا حد زیادی به میزان مصرف و همکاری مردم بستگی دارد و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی و اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند.

اجرای طرح بخاری‌های کم‌مصرف در گلستان

مدیرعامل شرکت گاز گلستان همچنین از اجرای طرح نصب بخاری‌های کم‌مصرف در استان خبر داد و گفت: از سال گذشته این طرح آغاز شده و تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ بخاری کم‌مصرف در استان نصب شده است.

وی افزود: سهم استان در این طرح حدود هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری کم‌مصرف پیش‌بینی شده که اجرای آن می‌تواند در کاهش مصرف گاز بخش خانگی مؤثر باشد.

نرسی همچنین از اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح نیز طی سال‌های گذشته در استان دنبال شده و عملکرد گلستان در این زمینه نسبت به برنامه تعیین‌شده قابل قبول بوده است.

ظرفیت مصرف گاز CNG در گلستان افزایش می‌یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جایگاه‌های CNG استان گفت: مصرف گاز در جایگاه‌های CNG گلستان در حال حاضر حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار مترمکعب در روز است و ظرفیت افزایش این میزان تا حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار مترمکعب در روز نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: سیاست کلان کشور حمایت از توسعه CNG و کاهش مصرف سوخت مایع است و در همین راستا، امسال میزان یارانه پرداختی شرکت گاز به جایگاه‌های CNG نیز افزایش یافته است.

نرسی با تأکید بر ضرورت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه گفت: گلستان همچنان ظرفیت مناسبی برای توسعه جایگاه‌های CNG دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به کاهش مصرف سوخت مایع کمک کند.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت همراهی مردم و رسانه‌ها برای عبور از زمستان پیش‌رو گفت: امسال باید همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف جامعه برای مدیریت مصرف گاز پای کار باشند تا بتوانیم فصل سرد را بدون آسیب جدی و با کمترین محدودیت پشت سر بگذاریم.