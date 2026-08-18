بیش از ۷۵۰ هزار نفر کارت کنکور ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم گرفتند

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار نفر از متقاضیان آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده اند.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متقاضیان چنانچه نقص یا مغایرتی در مندرجات کارت مشاهده کنند می توانند با توجه به مفاد اطلاعیه پرینت و رفع نقص کارت شرکت در آزمون نسبت به ویرایش و رفع نقص اقدام کنند.

وی افزود: نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد های رفع نقص کارت روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه در ۴۱۵ شهر آماده پاسخگویی هستند.

کریمیان خاطرنشان کرد: آدرس واحدهای رفع نقص کارت در پیوست جدول شماره ۲ اطلاعیه نحوه پرینت و رفع نقص کارت در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.