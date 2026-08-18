فارن افرز: نقش آمریکا در خاورمیانه به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن افرز گزارش داد که نقش آمریکا در خاورمیانه به پایان رسیده است. ساختار منطقه ای که از سال ۱۹۹۱ حاکم بود یکی از قربانیان تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران به شمار می رود.

در این گزارش آمده است که شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار زدن نظام حاکم بر ایران، ناکارآمدی دهه ها تحریم و خشونت را ثابت کرد.

بر اساس این گزارش، ناتوانی آمریکا در حمایت از هم پیمانان خود در حوزه خلیج فارس، توافقی را از بین برد که توجیه کننده حضور پایگاه های نظامی این کشور در منطقه بود.

فارن افرز اضافه کرد که عملکرد رژیم صهیونیستی، مأموریت آمریکا را در متحد کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تل آویو به عنوان یک شراکت امنیتی دائمی ناکام گذاشت.