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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

جزئیات برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در بوشهر

جزئیات برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در بوشهر

بوشهر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر از برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در میدان امام خمینی(ره) بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، مراسم جشن و برنامه‌های فرهنگی و معنوی با حضور مردم ولایتمدار و عاشق اهل‌بیت(ع) در میدان امام خمینی(ره) بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: نهم ربیع‌الاول، روز آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان(عج) و یکی از مناسبت‌های مهم در فرهنگ مهدویت است و برگزاری این مراسم فرصتی برای تبیین معارف مهدوی، تقویت روحیه انتظار و ایجاد نشاط معنوی در جامعه به شمار می‌رود.

معرفی صحیح فرهنگ انتظار

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این مراسم گفت: تلاش شده است برنامه‌ای متنوع و شاد، متناسب با فضای معنوی این مناسبت و در شأن مردم شریف بوشهر برگزار شود که شامل برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی، مداحی و دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

حجت‌الاسلام شیخی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این مراسم، معرفی صحیح فرهنگ انتظار و تبیین وظایف منتظران واقعی حضرت مهدی(عج) است. انتظار فرج تنها به معنای چشم‌به‌راه بودن نیست، بلکه منتظر واقعی باید در مسیر اخلاق، معنویت، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم حرکت کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع مهدویت در برنامه‌های فرهنگی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج امید، معنویت و فرهنگ انتظار در میان نسل جوان و نوجوان هستیم و مناسبت‌هایی مانند نهم ربیع‌الاول می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتباط نسل جدید با معارف اهل‌بیت(ع) و فرهنگ مهدویت فراهم کند.

افزایش معرفت مهدوی و تقویت وحدت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر همچنین از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: از مردم عزیز، خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و همه ارادتمندان حضرت ولی‌عصر(عج) دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در میدان امام خمینی(ره) بوشهر، در این جشن بزرگ و معنوی شرکت کنند و بار دیگر ارادت و محبت خود را به امام زمان(عج) نشان دهند.

حجت‌الاسلام شیخی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت نام و یاد حضرت ولی‌عصر(عج)، این مراسم زمینه‌ساز افزایش معرفت مهدوی، تقویت وحدت و همدلی مردم و ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه باشد و بتوانیم گامی هرچند کوچک در مسیر ترویج فرهنگ انتظار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) برداریم.

کد مطلب 6920040

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