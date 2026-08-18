جزئیات برگزاری جشن آغاز امامت امام زمان(عج) در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام حسین شیخی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، مراسم جشن و برنامههای فرهنگی و معنوی با حضور مردم ولایتمدار و عاشق اهلبیت(ع) در میدان امام خمینی(ره) بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: نهم ربیعالاول، روز آغاز امامت حضرت صاحبالزمان(عج) و یکی از مناسبتهای مهم در فرهنگ مهدویت است و برگزاری این مراسم فرصتی برای تبیین معارف مهدوی، تقویت روحیه انتظار و ایجاد نشاط معنوی در جامعه به شمار میرود.
معرفی صحیح فرهنگ انتظار
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای این مراسم گفت: تلاش شده است برنامهای متنوع و شاد، متناسب با فضای معنوی این مناسبت و در شأن مردم شریف بوشهر برگزار شود که شامل برنامههای فرهنگی، سخنرانی، مداحی و دیگر برنامههای پیشبینیشده خواهد بود.
حجتالاسلام شیخی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این مراسم، معرفی صحیح فرهنگ انتظار و تبیین وظایف منتظران واقعی حضرت مهدی(عج) است. انتظار فرج تنها به معنای چشمبهراه بودن نیست، بلکه منتظر واقعی باید در مسیر اخلاق، معنویت، عدالتخواهی، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم حرکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع مهدویت در برنامههای فرهنگی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج امید، معنویت و فرهنگ انتظار در میان نسل جوان و نوجوان هستیم و مناسبتهایی مانند نهم ربیعالاول میتواند زمینه مناسبی برای ارتباط نسل جدید با معارف اهلبیت(ع) و فرهنگ مهدویت فراهم کند.
افزایش معرفت مهدوی و تقویت وحدت
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر همچنین از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: از مردم عزیز، خانوادهها، جوانان، نوجوانان و همه ارادتمندان حضرت ولیعصر(عج) دعوت میکنیم با حضور پرشور خود در میدان امام خمینی(ره) بوشهر، در این جشن بزرگ و معنوی شرکت کنند و بار دیگر ارادت و محبت خود را به امام زمان(عج) نشان دهند.
حجتالاسلام شیخی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت نام و یاد حضرت ولیعصر(عج)، این مراسم زمینهساز افزایش معرفت مهدوی، تقویت وحدت و همدلی مردم و ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه باشد و بتوانیم گامی هرچند کوچک در مسیر ترویج فرهنگ انتظار و زمینهسازی برای ظهور حضرت حجت(عج) برداریم.
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