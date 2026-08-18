به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست معرفی رویدادهای ادبی دفاع مقدس و مقاومت، با تأکید بر نقش روایت در ماندگاری وقایع تاریخی گفت: عظمت هر واقعه در تاریخ، به اندازه روایتی است که از آن ارائه می‌شود و قضاوت نسل‌های آینده درباره وقایع، بر اساس همین روایت‌ها شکل خواهد گرفت.

وی افزود: هرچه بیشتر درباره رشادت‌ها و ایستادگی ملت ایران روایت می‌کنیم، بیشتر متوجه می‌شویم که هنوز نتوانسته‌ایم به اندازه قامت ایثار و بزرگی این ملت قلم بزنیم و باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم.

حاجی‌بابایی با اشاره به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این حوادث، ملت ایران آن‌قدر بزرگ شد و عظمت خود را نشان داد که توانست در برابر قدرت‌ها و جریان‌های مختلف ایستادگی کند و قله بلند انقلاب اسلامی و ملت ایران را به تصویر بکشد.

سه مؤلفه قدرت ایران

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در عرصه بین‌المللی به نتایج بزرگی رسیده‌ایم که بر سه مؤلفه استوار است؛ نخست، هزاران سال تمدن ایران، دوم، ۱۴۰۰ سال تمدن اسلام ناب و سوم، ملت بزرگی که از نظر هوش، فهم و درک در شمار ملت‌های پیشرو جهان قرار دارد.

وی گفت: آمریکا با هدف از بین بردن این سه مؤلفه، جنگ ۱۲روزه را به ایران تحمیل کرد؛ چراکه بر اساس برآوردهای آنها، استمرار این سه مؤلفه می‌توانست موجب جهش بزرگ ایران در عرصه بین‌المللی شود. اما حضور آنها نه‌تنها این جهش را متوقف نکرد، بلکه به شکل‌گیری قله‌های جدیدی برای ایران انجامید.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز تنها یک موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی نیست، بلکه یک موقعیت امنیتی و نمادی از اراده ملت ایران است؛ اراده‌ای که در این حوادث خود را به‌خوبی نشان داد.

ای کاش ایران یکپارچه روایت شود

وی با تأکید بر ضرورت روایت درست وقایع کشور گفت: وقتی در چنین محافلی حضور پیدا می‌کنم و بزرگی و عظمت کار نویسندگان و هنرمندان را می‌بینم، با خودم می‌گویم ای کاش ایران یکپارچه روایت شود. ما باید این روایت را بسازیم، آن را تعریف کنیم و برای ثبت آن تلاش کنیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل در جلساتی که با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و وزرای مربوط داریم، بر تحول در دانشگاه‌ها، مفاهیم و نگاه‌ها تأکید می‌کنیم. ایران از یک کشور قدرت منطقه‌ای به جایگاهی بزرگ در عرصه بین‌المللی رسیده است و این جایگاه تنها به اقتصاد، امنیت و جغرافیا محدود نمی‌شود، بلکه به جایگاه انسانی و اراده ملت ایران مربوط است.

وی با اشاره به ضرورت روایت شهادت «رهبر شهید» گفت: باید بتوانیم شهادت رهبر شهید را با تمام اهداف بلندی که در پی داشت، به تصویر بکشیم؛ آن را به شعر، قصه و داستان تبدیل کنیم و از همه ظرفیت‌های هنری برای معرفی این جایگاه استفاده کنیم.

حاجی‌بابایی افزود: اگر هنرمندان توانستند عاشورا و شهادت امام حسین(ع) را به گونه‌ای روایت کنند که تا روز قیامت ماندگار شود، می‌توان با بهره‌گیری از هنر و ادبیات، شهادت رهبر شهید را نیز که از جنس همان شهادت و عاشوراست، روایت کرد.

«روایت رهبر شهید» و «روایت امام راحل»

وی با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه جامعه بیان کرد: کار بزرگی پیش روی همه ماست؛ باید در خود، باورها و نوع نگاه‌مان به دنیا و جایگاه ایران تحول ایجاد کنیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نخستین پیام رهبر انقلاب پس از شهادت رهبر شهید اظهار کرد: ایشان در آن پیام به آیه‌ای از قرآن اشاره کردند که خداوند هرگاه نعمتی را از قومی بگیرد، می‌تواند نعمتی بهتر یا مانند آن را جایگزین کند. البته رهبر انقلاب تأکید کردند که این آیه را از این جهت مطرح نکرده‌اند که کسی تصور کند ایشان ادعای هم‌ترازی با امام دارد، بلکه نقش مردم در این میان اهمیت دارد.

حاجی‌بابایی افزود: مردمی که رهبری را تضمین کردند، در حقیقت در ادامه راه امام شهید قرار گرفتند. این مردم بودند که در شرایط دشوار وارد میدان شدند و رهبری و حرکت جامعه را به پیش بردند.

وی نقش امامین انقلاب را در رشد و ارتقای جامعه مهم دانست و گفت: بزرگی یک مردم به اندازه بزرگی امام آنهاست. مردم ما به اندازه امام خود بزرگ هستند و امامین انقلاب این رشد و بزرگی را در جامعه ایجاد کردند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: یکی از بزرگان در جلسه‌ای درباره امام شهید تعبیر جالبی داشت و گفت امام شهید همان امام راحل است، با این تفاوت که امام راحل فرصت کافی برای تفسیر خود نداشت، اما این رهبر فرصت پیدا کرد که هم امام راحل و هم خودش را تفسیر کند.

وی تأکید کرد: رهبر عزیز ما برای ما همان امام کبیر و امام راحل است؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. حکمی که این رهبر برای ما دارد، همان حکم امام راحل است و تبعیت، پشتیبانی و حمایت از رهبری نیز باید بر همین اساس باشد.

کتاب و شعر باید واقعیت‌های امروز را برای تاریخ ثبت کنند

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به نقش کتاب، شعر، داستان و هنر در ثبت وقایع گفت: انتخاب رهبر، خنثی شدن توطئه‌ها، جهاد ۹۰ میلیون ایرانی و شکست و عقب‌نشینی آمریکا از جمله بارقه‌ها و نتایجی است که می‌توان در روایت شهادت رهبر شهید به آنها پرداخت و بخشی از اهداف این شهادت را برای جامعه تبیین کرد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب، شعر، قصه و داستان، هرکدام از یک منظر بخشی از واقعیت‌ها را نشان می‌دهند و هیچ چیز نباید جای کتاب، شعر، قصه و هنر را در بیان واقعیت‌ها بگیرد.

حاجی‌بابایی با قدردانی از نویسندگان و شاعران اظهار کرد: باید از نویسندگان، گویندگان و شاعران حمایت کنیم و دست آنها را برای این هنرنمایی‌ها ببوسیم تا بتوانیم واقعیت‌های امروز را به‌درستی برای تاریخ ثبت کنیم و آیندگان را از این روایت‌ها محروم نگذاریم.