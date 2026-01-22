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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

حقانی: آمریکا خواهان یک ایران تجزیه‌شده و ضعیف است

حقانی: آمریکا خواهان یک ایران تجزیه‌شده و ضعیف است

قم- معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران گفت: آمریکا خواهان یک ایران تجزیه‌شده و ضعیف است، اما لزوماً فروپاشیده نه چرا که می‌خواهد از اجزای آن به نفع خود بهره‌برداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی فقیه حقانی عصر پنجشنبه در دوره بازخوانی تطبیق دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پاسخ به شبهات با عنوان «یک کشور دو مسیر» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، به تحلیل ابعاد مختلف سیاست‌های استعماری غرب و پیامدهای آن بر تاریخ معاصر ایران پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به جنایات صورت گرفته توسط رژیم پهلوی گفت: پهلوی‌ها جنایات بسیاری را در تاریخ ایران مرتکب شدند که از جمله این جنایات می‌توان به کشتار در شهر مقدس قم و حرم شاهچراغ اشاره کرد و محمدرضا شاه پهلوی نیز با به آتش کشیدن مدرسه فیضیه و تخریب گسترده اماکن مذهبی، سابقه‌ای سیاه از خود به جای گذاشت.

وی با اشاره به خطر جدی تجزیه ایران در قرن بیستم تأکید کرد: اگر انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به وقوع نمی‌پیوست، به احتمال زیاد تا پایان دهه دوم قرن بیستم، ایران به عنوان یک کشور واحد وجود خارجی نداشت و در آن صورت، نه تنها تشیع و خیزش‌های دینی مردمی سرکوب می‌شدند، بلکه تمامیت ارضی ایران نیز از بین می‌رفت. هرچند پیش از انقلاب، بخش‌های زیادی از کشور عملاً تحت نفوذ و حاکمیت غرب قرار داشت.

امروز دشمنان همان سیاست تجزیه‌طلبانه را با ابزارهای جدید پیگیری می‌کنند

معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان همان سیاست تجزیه‌طلبانه را با ابزارهای جدید پیگیری می‌کنند و در فتنه اخیر، بحث اصلی بر سر تجزیه جمهوری اسلامی ایران بود و با این حال، در طول این ۲۲۵ سال، ملت ایران همواره در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب ایستادگی کرده‌اند.

وی به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۱۵ میلادی، با انعقاد قرارداد محرمانه‌ای بین روسیه تزاری و انگلیس، کار تقسیم کامل ایران میان این دو قدرت استعماری عملاً تمام شده بود و اما مقاومت جانانه ملت ایران و قیام‌های مردمی از جمله نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی در شمال، قیام مردم فارس به رهبری صولت‌الدوله قشقایی علیه استعمار انگلیس، و مبارزات سیاسی افرادی مانند شهید سید حسن مدرس، این توطئه بزرگ را خنثی کرد.

وی در تحلیل راهبردهای دشمن پس از انقلاب اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی مجدداً به راهبرد اولیه خود، یعنی ایران ضعیف، تجزیه‌شده و فروپاشیده بازگشت که مبتنی بر نفوذ، تجزیه و وابستگی به دولتی غیرمستقل است و برخی به اشتباه تصور می‌کنند تجزیه ایران به نفع آمریکا نیست، در حالی که اسناد و شواهد خلاف این را ثابت می‌کند و آمریکا خواهان یک ایران تجزیه‌شده و ضعیف است، اما لزوماً فروپاشیده نه، چرا که می‌خواهد از اجزای آن به نفع خود بهره‌برداری کند.

حقانی اهداف اصلی استعمار از ایجاد و حمایت از رژیم پهلوی را در چهار محور شامل نابودی هرگونه مقاومت و جنبش‌های استقلال‌طلبانه در ایران و منطقه، تشکیل رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه مطمئن غرب در خاورمیانه، استفاده از ایران به عنوان سدّی در برابر نفوذ کمونیسم شوروی، غارت بی‌رویّه منابع نفت ایران برشمرد.

کد مطلب 6728507

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