به گزارش خبرنگار مهر، موسی فقیه حقانی عصر پنجشنبه در دوره بازخوانی تطبیق دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پاسخ به شبهات با عنوان «یک کشور دو مسیر» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، به تحلیل ابعاد مختلف سیاستهای استعماری غرب و پیامدهای آن بر تاریخ معاصر ایران پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به جنایات صورت گرفته توسط رژیم پهلوی گفت: پهلویها جنایات بسیاری را در تاریخ ایران مرتکب شدند که از جمله این جنایات میتوان به کشتار در شهر مقدس قم و حرم شاهچراغ اشاره کرد و محمدرضا شاه پهلوی نیز با به آتش کشیدن مدرسه فیضیه و تخریب گسترده اماکن مذهبی، سابقهای سیاه از خود به جای گذاشت.
وی با اشاره به خطر جدی تجزیه ایران در قرن بیستم تأکید کرد: اگر انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به وقوع نمیپیوست، به احتمال زیاد تا پایان دهه دوم قرن بیستم، ایران به عنوان یک کشور واحد وجود خارجی نداشت و در آن صورت، نه تنها تشیع و خیزشهای دینی مردمی سرکوب میشدند، بلکه تمامیت ارضی ایران نیز از بین میرفت. هرچند پیش از انقلاب، بخشهای زیادی از کشور عملاً تحت نفوذ و حاکمیت غرب قرار داشت.
امروز دشمنان همان سیاست تجزیهطلبانه را با ابزارهای جدید پیگیری میکنند
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان همان سیاست تجزیهطلبانه را با ابزارهای جدید پیگیری میکنند و در فتنه اخیر، بحث اصلی بر سر تجزیه جمهوری اسلامی ایران بود و با این حال، در طول این ۲۲۵ سال، ملت ایران همواره در برابر زیادهخواهیهای غرب ایستادگی کردهاند.
وی به یکی از بحرانیترین مقاطع تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۱۵ میلادی، با انعقاد قرارداد محرمانهای بین روسیه تزاری و انگلیس، کار تقسیم کامل ایران میان این دو قدرت استعماری عملاً تمام شده بود و اما مقاومت جانانه ملت ایران و قیامهای مردمی از جمله نهضت میرزا کوچکخان جنگلی در شمال، قیام مردم فارس به رهبری صولتالدوله قشقایی علیه استعمار انگلیس، و مبارزات سیاسی افرادی مانند شهید سید حسن مدرس، این توطئه بزرگ را خنثی کرد.
وی در تحلیل راهبردهای دشمن پس از انقلاب اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی مجدداً به راهبرد اولیه خود، یعنی ایران ضعیف، تجزیهشده و فروپاشیده بازگشت که مبتنی بر نفوذ، تجزیه و وابستگی به دولتی غیرمستقل است و برخی به اشتباه تصور میکنند تجزیه ایران به نفع آمریکا نیست، در حالی که اسناد و شواهد خلاف این را ثابت میکند و آمریکا خواهان یک ایران تجزیهشده و ضعیف است، اما لزوماً فروپاشیده نه، چرا که میخواهد از اجزای آن به نفع خود بهرهبرداری کند.
حقانی اهداف اصلی استعمار از ایجاد و حمایت از رژیم پهلوی را در چهار محور شامل نابودی هرگونه مقاومت و جنبشهای استقلالطلبانه در ایران و منطقه، تشکیل رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه مطمئن غرب در خاورمیانه، استفاده از ایران به عنوان سدّی در برابر نفوذ کمونیسم شوروی، غارت بیرویّه منابع نفت ایران برشمرد.
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