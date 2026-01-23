به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ایزدی ظهر جمعه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد با اعلام آمادگی برای احداث شرکت نمایشگاه‌های دائمی این استان، گفت: ایجاد سایت‌های نمایشگاهی استاندارد، به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی هر منطقه عمل می‌کند.

رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: قطعاً این پروژه در حوزه اشتغال‌زایی استان نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت فازبندی و اولویت‌بندی اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی فشرده‌تر هستیم تا طرح را عملیاتی‌تر کنیم زیرا استانداردهای فنی و تخصصی لازم از جمله سالن‌های نمایشگاهی، سالن کنفرانس و سایر الزامات را در خود گنجانده است.

ایزدی با بیان اینکه برخی بخش‌ها مانند تأسیسات ورزشی یا برخی زیرساخت‌های جنبی ممکن است نیازمند بازنگری در اولویت اجرا یا فازبندی دقیق‌تر باشند، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با یک برنامه‌ریزی مرحله‌ای و فازبندی شده، اجرای پروژه را تسریع ببخشیم تا شاهد تحقق آن در شهر یاسوج باشیم.

وی از پیگیری جدی این موضوع در هیئت مدیره شرکت خبر داد و افزود: موضوع هفته آینده در هیئت مدیره مطرح می‌شود تا قبل از پایان سال، به یک برنامه مدون و عملیاتی برای شروع اجرا دست یابیم.