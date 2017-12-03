نمایشگاه توانمندی های صنعت و معدن مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی رضوی بعدازظهر یکشنبه در نشست مشترک این خانه با اعضای هیئت مدیره انجمنهای تخصصی صنایع همگن در محل شرکت تجاری دهکده نیاوران ساری با بیان اینکه از امکانات دهکده نیاوران میتوان به نفع صنعت و تولید بهرهبرداری داشت، افزود: سعـی میکنیم تا این دهکده فعال شود چرا که به نفع اقتصاد و تولید استان خواهد بود.
وی ورود واحدهای نمونه و دارای پتانسیل صادراتی به این دهکده را خوب ارزیابی کرد و گفت: واحدها در نمایشگاههایی که در اینجا برگزار خواهد شد می توانند توانمندیهای خود را به معرض نمایش بگذارند.
رئیس خانه صمت ایران با اعلام این خبر برگزاری اولین نمایش از توانمندیهای صنعت و معدن استان در حد استانداردهای بالا در این مکان، گفت: پاویونهای مجزا و تفکیکشده برای انجمنها جهت نمایشگاه و مارکتینگ ایجاد خواهیم کرد و از توان و امکانات همه سازمانها و نهادها و اتاقهای مشترک استفاده خواهیم برد.
رضوی افزود: استان مازندران به لحاظ مساحت و منابع این توان را دارد تا همسان با کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب شده و همچون یک ایالت مستقل فرض شود و میتوان به نحو شایستهتری بفکر سازندگی و آبادانی آن باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، رضا سیاه منصوری، مدیرعامل دهکده تجاری نیاوران گفت: دهکده نیاوران ساری مجموعه کاملی به مساحت ۵۰ هکتار است که بشکل نمایشگاهی درآمده و دارای سالن نمایشگاه، سالن همایش، ساختمان اداری، سوئیتهای اقامتی، امکانات رفاهی وغیره است.
سیاه منصوری با بیان اینکه این محل بهعنوان سرمایه استانی و ملی محسوب شده و بدنبال رونق تولید وصادرات استان و کشور است، افزود: هماکنون با طرف روسی در حال مذاکره و گفتگو برای افزایش صادرات و تولید مشترک صادراتی هستیم.
وی افزود: هدف ما این است که برای تجارت با کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاشیه خزر، مبادلات تجاری و اقتصادی را برقرار و شرایط لازم را برای اعتمادسازی با طرفهای خارجی ایجاد کنیم.
منصوری با ابراز خرسندی از اخذ مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی، گفت: آمادگی داریم در راستای اهداف و برنامهها با خانه صنعت، معدن وتجارت (صمت) همکاری و همافزایی داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، یوسفنژاد، معاون سازمان صمت استان مازندران با ابراز خرسندی از برنامهریزیهای بعمل آمده و خبر برپایی طرح عرضه توانمندیهای صنعتی و معدنی استان تاکید کرد: همه تلاشها بر این امر استوار باشد که عرضه دستاوردها با کیفیت مطلوب به نمایش گذاشته و پروژهای برای این منظور تعریف و عملیاتی شود.
ابراهیم یعقوبی، معاون بازرگانی داخلی و خارجی سازمان صمت استان در این نشست، اعلام کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مایل است ک چنین نمایشگاهی را به خانه صمت استان بسپارد اما زمان، کیفیت و نوع نمایشگاه مهم و حائـز اهمیت است.
یعقوبی با بیان اینکه گرچه سازمان بهعنوان دستگاه مرتبط دولتی از جهات مختلف کمک کار خواهد بود، بر لزوم مطالعه و بررسی این خانه در رابطه با سایتهای مختلف نمایشگاهی استان و انتخاب بهترین سایت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اعضای هیئت مدیره خانه با اعلام اینکه محوریت برنامهها در این دهکده با خانه صمت استان خواهد بود، رویکرد مدیریت دهکده تجاری نیاوران را بسیار مثبت و سازنده توصیف کردند، بطوریکه میتواند بعنوان الگو مطرح شود و خانه صمت و انجمنهای تخصصی با دارا بودن آمار و اطلاعات و شناخت از حوزه صنعت ومعدن میتوانند همکاری و مدل همکاری خوبی را پیشنهاد دهند.
اعضای هیئت مدیره خانه خواستار همافزایی واحدهای تولیدی در این مکان شدند، بنحوی که به منافع مشترک برسند و به رونق تولید و اقتصاد استان کمک کنند.
اعضای هیئت مدیره خانه صمت مازندران همچنین پیشنهاد دادند؛ استان مازندران در حوزه تولید و تجارت بهعنوان استان معین کشورهای CIS، آسیای میانه و قفقاز عمل کند.
نظر شما