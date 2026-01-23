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۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

تجمع و راهپیمایی نمازگزاران خرم‌آبادی در محکومیت اظهارات ترامپ

تجمع و راهپیمایی نمازگزاران خرم‌آبادی در محکومیت اظهارات ترامپ

خرم‌آباد- نمازگزاران خرم‌آبادی همزمان با برگزاری نماز جمعه، با حضور در راهپیمایی، اظهارات توهین‌آمیز و مواضع خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در مرکز لرستان روز جمعه سوم بهمن‌ماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار شد.

تجمع و راهپیمایی نمازگزاران خرم‌آبادی در محکومیت اظهارات ترامپ

نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی گسترده و سردادن شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از اظهارات توهین‌آمیز و درشت‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

پاسخ قاطع مردم به مواضع مداخله‌جویانه

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای انقلابی، ضمن حمایت و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی بر ایستادگی ملت ایران در برابر هرگونه دخالت، تهدید و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

تجمع و راهپیمایی نمازگزاران خرم‌آبادی در محکومیت اظهارات ترامپ

بر اساس این گزارش، این اجتماع همزمان در همه شهرستان‌ها و مصلاهای نماز جمعه سراسر استان لرستان برگزار شد و مردم با حضور گسترده و پرشور خود، پیام روشنی در محکومیت اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی به افکار عمومی جهان مخابره کردند.

کد مطلب 6729051

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