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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

«تئاتر فجر ۴۴» در آینه مهر؛

امید در تاریک‌ترین شرایط؛ تلاش کردم از کلیشه‌های مادرانه فاصله بگیرم

امید در تاریک‌ترین شرایط؛ تلاش کردم از کلیشه‌های مادرانه فاصله بگیرم

کارگردان نمایش «اسب‌های طاعون» با بیان ویژگی‌های مضمونی این نمایش از تلاشش برای فاصله گرفتن از کلیشه‌ها در تصویر کردن شخصیت مادر گفت.

میثم ملازینل کارگردان نمایش «اسب‌های طاعون» که در بخش «مسابقه ایران» جشنواره تئاتر فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: «اسب‌های طاعون» ماجرای شهری است که مردمش گرفتار مرگ و ترس ناشی از طاعون شده‌اند. نمایش ما نگاهی استعاری و نمادین دارد و در میان این جنگ و ویرانی که در شهر غالب است، یک اسب به صورت نمادین ظاهر می‌شود که یادآور مرگ است و یک بچه به صورت نمادین تبدیل به یک اسب می‌شود و امید را در آن شهر یک بار دیگر زنده می‌کند.

دوری از کلیشه‌ها

وی افزود: نمایش ما با زبانی شاعرانه فروپاشی انسان و جامعه را در برابر انواع فاجعه‌های اخلاقی و وجودی به تصویر می‌کشد. «اسب‌های طاعون» فضایی شاعرانه و رازآلود دارد که با زبانی استعاری و در قالبی اپیزودیک، تصویری از انسان معاصر در مواجهه با فاجعه، تنهایی و ترس را ترسیم می‌کند.

کارگردان نمایش «اسب‌های طاعون» با بیان اهمیت فاصله گرفتن از کلیشه‌ها اظهار کرد: ایده اولیه این نمایش از داستان زنی در یاسوج گرفته شده که نوزادش را از دست داده اما مرگ او را باور ندارد. این نمایشنامه را رضا گشتاسب نوشته است و من به عنوان کارگردان تلاش کردم با حفظ هسته اصلی، فضای ذهنی و عاطفی این شخصیت را در قالب زبانی سوررئال و اکسپرسیونیستی توسعه دهم. پس از مطالعه حدود هفتاد نمایشنامه، به این متن رسیدم که هم فضای انسانی مدنظرم را داشت و هم به عنوان کارگردان امکان پیاده‌کردن ایده‌های اجرایی شخصی‌ام را فراهم می‌کرد. در این نمایش خواستم از کلیشه‌های مرسوم در تصویرسازی «مادر» فاصله بگیرم و نقاط ضعف، رنج‌ها و تلاش‌های او برای حفظ امید را حتی در تاریک‌ترین شرایط به تصویر بکشم.

امید در تاریک‌ترین شرایط؛ تلاش کردم از کلیشه‌های مادرانه فاصله بگیرم

نوسان میان فروپاشی و امید

این کارگردان با اشاره به نقش امید در این نمایش بیان کرد: امید در «اسب‌های طاعون» کلیشه‌ای نیست. شخصیت اصلی بارها شکست می‌خورد و فرو می‌ریزد، اما همچنان به امید زنده ماندن فرزندش پیش می‌رود. این نوسان بین فروپاشی و امید، هسته مرکزی کار است. در کارگردانی سعی کردم فضایی مینیمال و نمادین خلق کنم. هر عنصر صحنه کارکردی نمادین دارد و از افزودن جزئیات غیرضروری پرهیز شده است. به بازیگران نیز برای ارائه ایده‌هایشان فرصت و فضا دادم و در نهایت اجرایی شکل گرفته که بر پایه خلاقیت و بداهه‌پردازی است.

ملازینل در پایان با اشاره به جشنواره امسال تئاتر فجر عنوان کرد: ما از طریق رقابت‌های استانی به این مرحله راه یافتیم. حضور در میان برگزیدگان استان‌ها افتخار بزرگی است و نشان می‌دهد توانسته‌ایم با برنامه‌ریزی و پژوهش، کار را در سطح استانداردهای ملی ارائه دهیم. جشنواره فجر فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه و دیدن بهترین‌های تئاتر کشور است. تا این لحظه حمایت مالی مشخصی دریافت نکرده‌ایم و همه چیز در مرحله برنامه‌ریزی است. امیدواریم با رسیدن به زمان برگزاری، مسائل مربوط به اسکان و حمایت‌ها اجرا شود. فکر می‌کنم بهتر است مدت زمان اقامت گروه‌ها در جشنواره به شکلی تنظیم شود که فرصت کافی برای دیدار متقابل، تماشای آثار یکدیگر و شرکت در کارگاه‌های آموزشی وجود داشته باشد. این تعامل می‌تواند به غنای هنری جشنواره بیفزاید.

کد مطلب 6729088
فریبرز دارایی

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