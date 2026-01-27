میثم ملازینل کارگردان نمایش «اسبهای طاعون» که در بخش «مسابقه ایران» جشنواره تئاتر فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: «اسبهای طاعون» ماجرای شهری است که مردمش گرفتار مرگ و ترس ناشی از طاعون شدهاند. نمایش ما نگاهی استعاری و نمادین دارد و در میان این جنگ و ویرانی که در شهر غالب است، یک اسب به صورت نمادین ظاهر میشود که یادآور مرگ است و یک بچه به صورت نمادین تبدیل به یک اسب میشود و امید را در آن شهر یک بار دیگر زنده میکند.
دوری از کلیشهها
وی افزود: نمایش ما با زبانی شاعرانه فروپاشی انسان و جامعه را در برابر انواع فاجعههای اخلاقی و وجودی به تصویر میکشد. «اسبهای طاعون» فضایی شاعرانه و رازآلود دارد که با زبانی استعاری و در قالبی اپیزودیک، تصویری از انسان معاصر در مواجهه با فاجعه، تنهایی و ترس را ترسیم میکند.
کارگردان نمایش «اسبهای طاعون» با بیان اهمیت فاصله گرفتن از کلیشهها اظهار کرد: ایده اولیه این نمایش از داستان زنی در یاسوج گرفته شده که نوزادش را از دست داده اما مرگ او را باور ندارد. این نمایشنامه را رضا گشتاسب نوشته است و من به عنوان کارگردان تلاش کردم با حفظ هسته اصلی، فضای ذهنی و عاطفی این شخصیت را در قالب زبانی سوررئال و اکسپرسیونیستی توسعه دهم. پس از مطالعه حدود هفتاد نمایشنامه، به این متن رسیدم که هم فضای انسانی مدنظرم را داشت و هم به عنوان کارگردان امکان پیادهکردن ایدههای اجرایی شخصیام را فراهم میکرد. در این نمایش خواستم از کلیشههای مرسوم در تصویرسازی «مادر» فاصله بگیرم و نقاط ضعف، رنجها و تلاشهای او برای حفظ امید را حتی در تاریکترین شرایط به تصویر بکشم.
نوسان میان فروپاشی و امید
این کارگردان با اشاره به نقش امید در این نمایش بیان کرد: امید در «اسبهای طاعون» کلیشهای نیست. شخصیت اصلی بارها شکست میخورد و فرو میریزد، اما همچنان به امید زنده ماندن فرزندش پیش میرود. این نوسان بین فروپاشی و امید، هسته مرکزی کار است. در کارگردانی سعی کردم فضایی مینیمال و نمادین خلق کنم. هر عنصر صحنه کارکردی نمادین دارد و از افزودن جزئیات غیرضروری پرهیز شده است. به بازیگران نیز برای ارائه ایدههایشان فرصت و فضا دادم و در نهایت اجرایی شکل گرفته که بر پایه خلاقیت و بداههپردازی است.
ملازینل در پایان با اشاره به جشنواره امسال تئاتر فجر عنوان کرد: ما از طریق رقابتهای استانی به این مرحله راه یافتیم. حضور در میان برگزیدگان استانها افتخار بزرگی است و نشان میدهد توانستهایم با برنامهریزی و پژوهش، کار را در سطح استانداردهای ملی ارائه دهیم. جشنواره فجر فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه و دیدن بهترینهای تئاتر کشور است. تا این لحظه حمایت مالی مشخصی دریافت نکردهایم و همه چیز در مرحله برنامهریزی است. امیدواریم با رسیدن به زمان برگزاری، مسائل مربوط به اسکان و حمایتها اجرا شود. فکر میکنم بهتر است مدت زمان اقامت گروهها در جشنواره به شکلی تنظیم شود که فرصت کافی برای دیدار متقابل، تماشای آثار یکدیگر و شرکت در کارگاههای آموزشی وجود داشته باشد. این تعامل میتواند به غنای هنری جشنواره بیفزاید.
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