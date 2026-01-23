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۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

تردد در معابر شهر کرمانشاه در روز برفی

تردد در معابر شهر کرمانشاه در روز برفی

کرمانشاه - تردد در معابر شهر کرمانشاه در روز برفی جریان دارد و بارش برف حال و هوای پر نشاطی را به شهر داده است.

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کد مطلب 6729246

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