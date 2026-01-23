https://mehrnews.com/x3bcHz ۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰ کد مطلب 6729246 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰ تردد در معابر شهر کرمانشاه در روز برفی کرمانشاه - تردد در معابر شهر کرمانشاه در روز برفی جریان دارد و بارش برف حال و هوای پر نشاطی را به شهر داده است. دریافت 17 MB کد مطلب 6729246 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در شهر کرمانشاه عملیات برفروبی در محور روانسر به پاوه نجفی: تسهیل تردد در معابر اصلی و مسیرهای پرتردد در اولویت است مرادی: تمام نیروها و تجهیزات شهرداری در حال خدماترسانی هستند مهگرفتگی شدید و کاهش میدان دید در گردنههای همدان بارش سنگین برف تردد در کرمانشاه را کند کرد برچسبها بارش برف برف کرمانشاه
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