اعزام ۱۵۴ تیم امدادی به ۲۱ استان؛ اسکان ۴۷۸ نفر در شبانه ‌روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات مرکز عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات، از ساعت ۸ روز گذشته تا امروز ۱۵۴ تیم عملیاتی هلال احمر در ۲۱ استان کشور درگیر حوادث ناشی از مخاطرات جوی بوده و به هموطنان خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

در حوادث جوی مرتبط با هشدارهای هواشناسی، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان درگیر بوده‌اند. در این مدت، ۹۳ شعبه جمعیت هلال احمر عملیات امدادرسانی به متاثرین از حوادث جوی را بر عهده داشته‌اند.

بر همین اساس، گزارش خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر در این حوادث با رویکرد هشدار سطح زرد شماره ۱۰۰ و هشدار نارنجی شماره ۷۶ سازمان هواشناسی از ساعت ۸ روز جمعه سوم بهمن تا ساعت ۹ امروز شنبه به شرح زیر است:

در این بازه زمانی، ۱۵۴ تیم عملیاتی در قالب ۴۷۵ نیروی امدادی و عملیاتی مشغول خدمت‌رسانی به متاثرین حوادث جوی بوده‌اند. بر اساس گزارش این تیم‌ها، ۳۴ مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و همدان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین پنج مادر باردار در استان‌های قزوین (یک نفر)، کرمانشاه (دو نفر) و کهگیلویه و بویراحمد (دو نفر) با همکاری نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

همچنین اسکان اضطراری ۴۷۸ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، کردستان و همدان انجام شد. در ادامه، ۳۹۹ نفر از متاثرین در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و لرستان به مناطق امن منتقل شدند.

به علاوه، ۲۴۹ نفر از متاثرین در استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و همدان اقلام امدادی دریافت کردند.