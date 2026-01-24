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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

اعزام ۱۵۴ تیم امدادی به ۲۱ استان؛ اسکان ۴۷۸ نفر در شبانه ‌روز گذشته

اعزام ۱۵۴ تیم امدادی به ۲۱ استان؛ اسکان ۴۷۸ نفر در شبانه ‌روز گذشته

جمعیت هلال احمر از ۸ صبح دیروز تاکنون، ۱۵۴ تیم امدادی را در ۲۱ استان کشور به دلیل حوادث جوی اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات مرکز عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات، از ساعت ۸ روز گذشته تا امروز ۱۵۴ تیم عملیاتی هلال احمر در ۲۱ استان کشور درگیر حوادث ناشی از مخاطرات جوی بوده و به هموطنان خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

در حوادث جوی مرتبط با هشدارهای هواشناسی، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان درگیر بوده‌اند. در این مدت، ۹۳ شعبه جمعیت هلال احمر عملیات امدادرسانی به متاثرین از حوادث جوی را بر عهده داشته‌اند.

بر همین اساس، گزارش خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر در این حوادث با رویکرد هشدار سطح زرد شماره ۱۰۰ و هشدار نارنجی شماره ۷۶ سازمان هواشناسی از ساعت ۸ روز جمعه سوم بهمن تا ساعت ۹ امروز شنبه به شرح زیر است:

در این بازه زمانی، ۱۵۴ تیم عملیاتی در قالب ۴۷۵ نیروی امدادی و عملیاتی مشغول خدمت‌رسانی به متاثرین حوادث جوی بوده‌اند. بر اساس گزارش این تیم‌ها، ۳۴ مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و همدان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین پنج مادر باردار در استان‌های قزوین (یک نفر)، کرمانشاه (دو نفر) و کهگیلویه و بویراحمد (دو نفر) با همکاری نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

همچنین اسکان اضطراری ۴۷۸ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، کردستان و همدان انجام شد. در ادامه، ۳۹۹ نفر از متاثرین در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و لرستان به مناطق امن منتقل شدند.

به علاوه، ۲۴۹ نفر از متاثرین در استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و همدان اقلام امدادی دریافت کردند.

کد مطلب 6729863
محدثه رمضانعلی

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