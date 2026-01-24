نجات: سازمانی خبیث تر، خائن تر و ناپاک تر از مجاهدین خلق نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین نجات فرمانده قرارگاه ثارالله در آیین افتتاح موزه دائمی اسرار سازمان (روایتی از سازمان مجاهدین خلق) که امروز -شنبه چهارم بهمن ماه سال ۱۴۰۴- همزمان با دویستمین پویش امید و افتخار در فرهنگسرای خاوران برگزار شد، ضمن تقدیر از شهرداری تهران برای افتتاح این موزه، اظهار کرد: جای این کار خالی بود. سازمانی خبیث تر و خائن تر و ناپاک تر از مجاهدین خلق در ایران نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۴۴ با اعتراض به مهدی بازرگان سازمان مجاهدین خلق را راه اندازی کردند، افزود: این سازمان خط خود را بر نفوذ و تشکیلات نظامی قرار داد. نظرشان این بود که اگر موفق نشوند حرکت نظامی انجام دهند. در همان زمان توطئه ای را در دفتر امام جمعه و دفتر ریاست جمهوری ترتیب دادند که در نهایت رئیس جمهور منتخب آنها بنی صدر برکنار شد. آنها در ادامه به سمت جنگ و خانه های تیمی رفتند که به دنبال اقدامات آنها افراد ارزشمندی را از دست دادیم.

سردار نجات با بیان اینکه ضربات زیادی توسط اطلاعات سپاه به مجاهدین خلق وارد شد، گفت: بعد از آن به خارج از کشور رفتند و در طول جنگ بیشترین کمک را به صدام کردند. به طوری که عملیات ها را فاش می کردند. به عنوان مثال عملیات مرصاد پس از پذیرش قطعنامه صورت گرفت که افراد کمتری سالم از این عملیات خارج شدند.

وی با تاکید بر اینکه جریانی که در تضاد با رژیم سلطنتی آغاز شد، به مهره دست رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شد، تصریح کرد: مسعود رجوی در قرارگاه اشرف ضربه مهمی را در خاک عراق دید و پس از آن به آلبانی رفت. بسیاری از فعالیت های هسته ای و آدرس های مربوط به آن را مجاهدین به اروپایی های دادند.

جانشین قرارگاه ثارالله با بیان اینکه افراد در این تشکیلات به گونه ای استحاله می شوند که سازمان را به هر چیزی ترجیح می دهند، خاطرنشان کرد: تسلط روابط سازمانی بر ارتباطات فردی و اجتماعی بسیار غم انگیز است و از این موضوع به عنوان یک ابزار استفاده می کنند.

وی تأکید کرد: نمایشگاهی از جنایات رژیم پهلوی نیز باید راه اندازی شود که از شهرداری تهران درخواست می کنیم به این موضوع هم توجه داشته باشد.