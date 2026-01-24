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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

شناسایی صدها پناهگاه در پایتخت

شناسایی صدها پناهگاه در پایتخت

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: صدها پناهگاه توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در پایتخت شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر|، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسایی صدها پناهگاه در پایتخت اظهار کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران رصدهای لازم را انجام داده و نقاط ایمن برای استفاده به عنوان پناهگاه را شناسایی کرده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پناهگاه ها در زمان جنگ احتمالی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، یادآور شد: مقرر شده در زمان بحران، این فضاها جهت استفاده عموم اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: به هر شکل نسبت به شناسایی فضاهای جدید اقدام شده و طیف زیادی از آن ایستگاه‌های مترو نیز دارای قابلیت دسترسی به سرویس‌های خدماتی است.

گفتنی است مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران نیز پیش از این از نصب علائم ویژه در پناهگاه‌های عمومی شناسایی و تأیید شده از سوی استانداری تهران خبر داده بود.

کد مطلب 6729754
محدثه رمضانعلی

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