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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

تمدید زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی‌حرفه‌ای علمی کاربردی ۱۴۰۴

تمدید زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی‌حرفه‌ای علمی کاربردی ۱۴۰۴

زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش علمی ـ‌کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار اطلاعیه ۲۹ دی ۱۴۰۴ درباره ثبت‌نام و انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش علمی ـ‌ کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۴ فرصت ثبت نام تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این پذیرش اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

کد مطلب 6730066

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