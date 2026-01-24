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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

محسن نژاد: توانمندی های کرمان در نمایشگاه گردشگری تهران معرفی می شود

محسن نژاد: توانمندی های کرمان در نمایشگاه گردشگری تهران معرفی می شود

کرمان- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از حضور این استان در نمایشگاه گردشگری تهران با محوریت «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ » خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، ظهر شنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی حضور استان کرمان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که با حضور دستیار ویژه استاندار و مدیر راهبری برنامه «لبخند دنیایی به کرمان ۱۴۰۵ »، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و جمعی از فرمانداران، شهرداران، نمایندگان فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرستان‌های استان در محل اداره‌ کل میراث فرهنگی کرمان برگزار شد گفت: کرمان با داشته‌های متنوع و ظرفیت بسیاردر حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی و طبیعی، با محوریت برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ » برای معرفی بهتر این توانمندی‌ها با تمام توان و همراهی همه ارکان اجرایی و بخش خصوصی در نمایشگاه گردشگری تهران حضور خواهد یافت.

وی با اشاره به این‌که توسعه گردشگری استان کرمان حاصل همدلی و هم‌افزایی همه ارکان دخیل در توسعه پایدار این استان است، افزود: حضور در نوزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران فرصتی برای معرفی صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی پیشران در توسعه، درآمدزایی و تولید ثروت در کرمان را فراهم می‌کند که باید بهترین استفاده از این رویداد در راستای توسعه پایدار گردشگری استان کرمان به عمل آید.

وی بیان کرد: نمایشگاه گردشگری تهران با هدف اثرگذاری ماندگار بر ذهن مخاطبان و گردشگران برگزار می‌شود و اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان با معرفی ظرفیت‌ها گردشگری در حوزه‌های گردشگری تخصصی، معرفی محصولات صنایع‌دستی، برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه بسته‌های اقتصادی و متنوع سفر، برگزاری مراسمات آیینی و سنتی، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین و حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری و علمی استانی و کشوری به‌دنبال استفاده حداکثری از این رویداد در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان است.

محسن نژاد، افزود: انسجام حول محور توسعه گردشگری و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ » با نگاه تمرکز گرا بر توسعه و نظر به تنوع داشته‌های استان در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران قرار دارد.

کد مطلب 6730122

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