به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسننژاد، ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: استان کرمان به واسطه برقراری امنیت پایدار در شرایط امروز کشور با تمام ظرفیت و توان آماده میزبانی از گردشگران، مسافران و آسیبدیدگان جنگ در ایام نوروز ۱۴۰۵ بوده و در همین راستا جاذبههای تاریخی، طبیعی و تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدماتی استان با تمام ظرفیت و توان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند.
وی افزود: باغ جهانی شاهزاده ماهان، ارگ جهانی بم، روستای جهانی دستکند میمند، کاروانسرای جهانی گنجعلیخان کرمان، ارگ راین، بیابان جهانی لوت شهداد و بسیاری از جاذبههای طبیعی و محوطههای باستانی استان در ایام نوروز فعال بوده و آماده بازدید و پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی است.
وی از آمادگی تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری استان کرمان خبر داد و بیان کرد: کلیه تأسیسات گردشگری استان کرمان آماده خدمترسانی به گردشگران و آسیب دیدگان جنگ در ایام پیش رو بوده و اداره کل میراثفرهنگی کرمان با تشکیل تیمهای نظارتی و بازدیدهای منظم در مسیر ارتقا کیفیت خدمات به میهمانان نوروزی برنامهریزی لازم را پیشبینی کردهاست.
محسن نژاد، خاطرنشان کرد: در شرایط امروز کشور، استان کرمان به واسطه برخورداری از امنیت پایدار با تمام ظرفیتها و امکانات و همراهی همه دستگاههای اجرایی، خدمترسان و بخش خصوصی در قالب فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر، آماده میزبانی از آسیبدیدگان جنگ و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ است.
