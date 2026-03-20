۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

 جاذبه‌های گردشگری کرمان آماده میزبانی از مسافران نوروزی است 

کرمان-  مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان از آمادگی جاذبه‌های تاریخی و تأسیسات گردشگری استان برای میزبانی از گردشگران نوروزی و آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: استان کرمان به واسطه برقراری امنیت پایدار در شرایط امروز کشور با تمام ظرفیت و توان آماده میزبانی از گردشگران، مسافران و آسیب‌دیدگان جنگ در ایام نوروز ۱۴۰۵ بوده و در همین راستا جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدماتی استان با تمام ظرفیت و توان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند.

وی افزود: باغ جهانی شاهزاده ماهان، ارگ جهانی بم، روستای جهانی دستکند میمند، کاروانسرای جهانی گنجعلیخان کرمان، ارگ راین، بیابان جهانی لوت شهداد و بسیاری از جاذبه‌های طبیعی و محوطه‌های باستانی استان در ایام نوروز فعال بوده و آماده بازدید و پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی است.

وی از آمادگی تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری استان کرمان خبر داد و بیان کرد: کلیه تأسیسات گردشگری استان کرمان آماده خدمت‌رسانی به گردشگران و آسیب دیدگان جنگ در ایام پیش رو بوده و اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان با تشکیل تیم‌های نظارتی و بازدیدهای منظم در مسیر ارتقا کیفیت خدمات به میهمانان نوروزی برنامه‌ریزی لازم را پیش‌بینی کرده‌است.

محسن نژاد، خاطرنشان کرد: در شرایط امروز کشور، استان کرمان به واسطه برخورداری از امنیت پایدار با تمام ظرفیت‌ها و امکانات و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، خدمت‌رسان و بخش خصوصی در قالب فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر، آماده میزبانی از آسیب‌دیدگان جنگ و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ است.

