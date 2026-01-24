به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر امروز در شورای اداری استان اظهار کرد: در ایام دهه مبارک فجر ۸۶۱ پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی تعدادی از پروژهها نیز آغاز میشود.
وی افزود: این پروژهها حوزههای مختلفی از جمله محورهای اصلی و بزرگراهی، راههای فرعی و روستایی، توسعه زیرساختها در مناطق شهری و روستایی را در بر میگیرد که نقش مهمی در توسعه متوازن استان خواهند داشت.
وی افزود: در این مناسبت، ۱۳۸ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح یا کلنگزنی میشود که طرحهای قابل بهرهبرداری، زمینه اشتغال حدود یکهزار و ۹۴۰ نفر را فراهم می کند.
استاندار اردبیل یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده در شورای اداری را نظارت مستمر بر بازار و تأمین اقلام اساسی دانست و تصریح کرد: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز، دستگاههای نظارتی موظفند بهصورت روزانه بازار را رصد کرده و ضمن تثبیت قیمتها، از چندنرخی شدن اقلام و نارضایتی مردم جلوگیری کنند.
امامی یگانه همچنین بر تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور و منابع ملی تأکید کرد و ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در روزهای پایانی سال، پیگیریهای لازم را از وزارتخانههای مربوط انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، اقتصادی، اصناف و بازاریان در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: تلاش میکنیم طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری مرتبط با سفر رئیسجمهور و همایش بینالمللی سرمایهگذاری هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شوند.
استاندار اردبیل گفت: براساس آخرین گزارشها، ۵۸ طرح اقتصادی با مجموع ۸۳/۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۱۸۰میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی از محل این برنامهها برای استان اردبیل پیشبینی شده است.
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