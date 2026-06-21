به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای اداری استان اظهار کرد: مدیران در دوران کنونی رزمندگان سازندگی هستند و باید برای حل مشکلات مردم در زمینههای مختلف اعم از معیشتی، اقتصادی، جلوگیری از تفرقه و ایجاد انسجام تلاش کنند.
وی با اشاره به تلاش نیروهای نظامی، فعالان اقتصادی و ملت در حفظ و تثبیت اقتدار کشور افزود: همگرایی نیروهای مسلح، تلاشگران دیپلماسی و مردم را ستودنی است.
استاندار اردبیل با اشاره به راهبردهای پیشبینیشده برای توسعه استان گفت: تکمیل زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام بالای ۶۰درصد از اولویتهای دولت در استان است.
امامی یگانه مدیریت شرایط در بحران و توجه به تأمین نیازمندیهای مردم در موقعیتهای مختلف را مورد تأکید قرار داد و خواستار آمادگی مستمر دستگاهها شد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی در استان گفت: باید برنامهریزی و هدفگذاریهای لازم برای کاهش حداقل ۱۰درصد از مصرف انرژی در استان انجام شود.
رئیس شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر نیز باید مورد توجه و اولویت اقدامات مدیران باشد.
امامی یگانه افزود: در حال حاضر تولید ۱۳۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان در حال انجام است و تولید ۲۲۰ مگاوات نیز در افق توسعه استان پیشبینی شده که مدیران مربوط بابد تحقق آن را پیگیری کنند.
وی اجرایی کردن تفاهمات در همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ طرح از تفاهمنامههای سرمایهگذاری به ارزش همت در حال آغاز عملیات اجرایی است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: باید طرحهای شهرستانها تفکیک و در اختیار فرمانداران قرار گیرد که لازم است ۷ دستگاه اجرایی اثرگذار در این زمینه، پیگیری کنند.
امامی یگانه پیگیری تسهیلات سفر و تسهیلات تکلیفی را یادآور شد و گفت: پیگیری و اتمام پروژهها، تهیه اطلس صادرات و واردات از سوی دستگاهها و توسعه زیرساختهای مناطق راهبردی از جمله منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی باید در اولویت اقدامات مدیران در سال جاری قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تولید محصولات صادراتمحور و دانشبنیان برای افزایش ارزش افزوده نیز از جمله محورهای مورد تأکید توسعه استان است.
استاندار اردبیل به تلاش دولت محلی از آغاز فعالیت در استان برای بهبود شاخصهای مختلف اشاره کرد و گفت: در خصوص حمایت از سرمایهگذاری رتبه استان از ۲۸ کشوری به ۷ ارتقا یافته است.
امامی یگانه حمایت دولت از تکمیل پروژههای راهبردی استان را یادآور شد و گفت: تکمیل پروژه راهآهن اردبیل - میانه با تأکید رئیسجمهور در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و تکمیل شد.
وی بهرهبرداری از ۸۳ کیلومتر شبکه بزرگراهی را همزمان با افتتاح راهآهن اردبیل یادآور شد و از هدفگذاری اجرای ۸۰ کیلومتر بزرگراه دیگر در سال جاری خبر داد.
استاندار اردبیل به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این واحدها با میزان پیشرفت فیزیکی بالای ۶۴درصد در حال اجرا بوده و تا پایان سال بخشی از واحدهای تکمیل شده تحویل داده میشود.
امامی یگانه گفت: در راستای تکمیل طرحهای بیمارستانی نیز ۳هزار و ۶۷۰میلیارد تومان اعتبار به این پروژهها تزریق شده است.
وی با بیان اینکه ۸۰درصد اعتبارات بهصورت ملی بوده، بر پیگیری و جذب این اعتبارات از سوی مدیران تأکید کرد.
امامی یگانه تکمیل و اجرای پروژههای شهری و تکمیل زیرساختهای روستاها برای رونق گردشگری و زیباسازی فضای شهری را یادآور شد و خواستار پیگیری و اقدام شهرداریها شد.
استاندار اردبیل در ادامه اطلاعرسانی اقدامات انجامگرفته به مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: مدیران باید برای ایجاد امید در جامعه، خدمات ارائهشده را در بستههای مختلف رسانهای و فضای مجازی اطلاعرسانی کنند.
امامی یگانه کسب رضایت مردم در نظام اداری را یادآور شد و افزود: بهبود و اصلاح نظام اداری برای تکریم ارباب رجوع باید جزو اولویتهای مدیران باشد و در همین خصوص نیز سامانه فواد با هدف رسیدگی و پاسخگویی سریع به درخواستهای مردمی در روزهای اخیر در استان بهرهبرداری شد.
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