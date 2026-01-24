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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

ریزش بهمن در الوند؛ ۴ کوهنورد مفقود شدند

ریزش بهمن در الوند؛ ۴ کوهنورد مفقود شدند

همدان ـ مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از مفقود شدن چهار کوهنورد در ارتفاعات الوند پس از ریزش بهمن خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو به دلیل کولاک و سرمای شدید با کندی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان اظهار کرد: متاسفانه با وجود هشدار در خصوص وضعیت نامناسب آب و هوا برای کوهنوردی، امروز ۵ نفر به ارتفاعات الوند صعود کرده که به علت ریزش بهمن در میان صخره‌ها مفقود شدند.

حمید پورحسینی افزود:بعد از آغاز عملیات جستجو و نجات توسط امدادگران جمعیت هلال احمر استان ۱ نفر از آنان نجات یافته اما جستجو برای یافتن ۴ نفر دیگر همچنان ادامه دارد اما تاریکی، کولاک شدید و سرمای سخت در منطقه عملیات جستجو را با کندی مواجه کرده است.

وی از عموم علاقمندان به ورزش و طبیعت خواست تا زمان پایداری شرایط جوی از صعود به ارتفاعات استان جدا خودداری نمایند.

کد مطلب 6730275

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    نظرات

    • نیلوفر ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      3 0
      پاسخ
      بی عقلی کردن تو این هوا خدا نجاتشون بده ایشالا

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