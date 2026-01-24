ریزش بهمن در الوند؛ ۴ کوهنورد مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان اظهار کرد: متاسفانه با وجود هشدار در خصوص وضعیت نامناسب آب و هوا برای کوهنوردی، امروز ۵ نفر به ارتفاعات الوند صعود کرده که به علت ریزش بهمن در میان صخره‌ها مفقود شدند.

حمید پورحسینی افزود:بعد از آغاز عملیات جستجو و نجات توسط امدادگران جمعیت هلال احمر استان ۱ نفر از آنان نجات یافته اما جستجو برای یافتن ۴ نفر دیگر همچنان ادامه دارد اما تاریکی، کولاک شدید و سرمای سخت در منطقه عملیات جستجو را با کندی مواجه کرده است.

وی از عموم علاقمندان به ورزش و طبیعت خواست تا زمان پایداری شرایط جوی از صعود به ارتفاعات استان جدا خودداری نمایند.