به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده سهشنبه شب در نشست شورای معاونان استانداری با استناد به نتایج نظرسنجی یک مرکز افکارسنجی، این آمار را برای برخی از دستگاههای خدماتی بهطور جدی هشداردهنده، خواند.
موالیزاده اعلام کرد: استانداری «تشدید فوری نظارت» بر عملکرد دستگاههای اجرایی را آغاز کرده است و بهبود شاخصهای رضایتمندی را اولین و فوریترین اولویت مدیریتی خود برشمرد.
وی به مدیران استانی تأکید کرد: هر دستگاه اجرایی موظف است تا جلسه بعدی شورای معاونان، نقاط ضعف خود را احصا و یک برنامه عملیاتی مشخص برای ارتقای رضایتمندی ارائه دهد.
استاندار تصریح کرد: استانداری بدون اغماض این روند را رصد کرده و دستگاههای قصورکننده را برای پاسخگویی به مردم، احضار خواهد کرد.
وی، هدف نهایی را افزایش اعتماد عمومی و ارائهٔ خدمات بهتر به مردم عنوان کرد.
استاندار خوزستان همچنین به توافقات با عراق اشاره کرد و گفت: ایجاد بازارچه مرزی مشترک و راهاندازی اتاق عملیات مشترک برای مدیریت بهتر ایام اربعین از جمله این توافقات است.
وی همچنین پیگیری سریعتر «پروژه راهآهن» و «موضوع آتشسوزی تالاب هورالعظیم» را از دیگر اولویتها دانست.
موالیزاده، درباره چالش ملی پیری جمعیت هشدار داد و اعلام کرد که ایران از نظر سرعت کاهش رشد جمعیت در رتبهٔ اول جهان قرار دارد و با ادامه این روند، جمعیت کشور در سال ۱۴۵۰ با چالشهای بسیار عمیقی مواجه خواهد شد.
