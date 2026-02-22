به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، فرمانده انتظامی شهریار، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی افزایش گزارشهای مربوط به سرقت محتویات خودرو در این شهرستان، رسیدگی به موضوع بهطور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
به گفته او، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی حین گشتزنی در یکی از خیابانهای شهر، به رفتار فردی که در حال دستبرد زدن به خودروهای پارکشده بود مشکوک شدند و پس از انجام عملیات پلیسی، وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهریار افزود: متهم در جریان بازجوییهای اولیه، ضمن پذیرش اتهام، به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرده است.
بنابر اعلام پلیس، پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
