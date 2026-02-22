  1. استانها
  2. تهران
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

دستگیری «سارق سریالی خودرو» در شهریار؛ پایان سرقت‌های شبانه

شهریار- فرمانده انتظامی شهریار از بازداشت فردی خبر داد که به گفته پلیس، در جریان گشت‌زنی مأموران هنگام سرقت از خودروهای پارک‌شده دستگیر شد و در بازجویی‌ها به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، فرمانده انتظامی شهریار، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت محتویات خودرو در این شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته او، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی حین گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های شهر، به رفتار فردی که در حال دستبرد زدن به خودروهای پارک‌شده بود مشکوک شدند و پس از انجام عملیات پلیسی، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهریار افزود: متهم در جریان بازجویی‌های اولیه، ضمن پذیرش اتهام، به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرده است.

بنابر اعلام پلیس، پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد خبر 6756377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها