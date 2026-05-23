  1. استانها
  2. تهران
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات برقی قاچاق در شاهدشهر

توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات برقی قاچاق در شاهدشهر

شهریار- جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۳۵ هزار عدد تجهیزات برقی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شاهدشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی،پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۳۵ هزار عدد تجهیزات برقی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شاهدشهر خبر داد.

زلفخانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور شهریار به شاهدشهر، به یک دستگاه تریلی حامل تجهیزات برقی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳۵ هزار عدد باتری دوربین عکاسی قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6838224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها