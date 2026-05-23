توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات برقی قاچاق در شاهدشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی،پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۳۵ هزار عدد تجهیزات برقی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شاهدشهر خبر داد.

زلفخانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور شهریار به شاهدشهر، به یک دستگاه تریلی حامل تجهیزات برقی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳۵ هزار عدد باتری دوربین عکاسی قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.