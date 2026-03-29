به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، با اشاره به جایگاه رفیع شهید علی لاریجانی، او را سرباز نظام و تابع کامل ولی‌فقیه خواند و تاکید کرد که مواضع کلیدی وی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی همواره زبانزد بوده است.

وی اظهار داشت: مسیری که انسان در پیش می‌گیرد، اگر برای خدا باشد، او را خدایی می‌کند. شهید لاریجانی و دیگر شهدای گرانقدر کشورمان، مسیر خدمت به خلق خداوند را با اراده‌ای خیر طی کردند.

وی افزود: علی لاریجانی، فیلسوفی تمام‌عیار بود که نقشی بی‌بدیل در نظریه‌پردازی‌ها ایفا کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز با پذیرش مسئولیت‌های خطیر، حضوری موثر داشت. کارنامه درخشان او در عرصه خدمت، از جمله ۱۱ سال ریاست تعیین‌کننده بر سازمان صداوسیما، گواه این مدعاست.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه لاریجانی فردی با دیدگاهی فراملی، بین‌المللی و جهانی بود و منشأ تحولات عظیمی در مسیر انقلاب شد تا مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در حوزه شورای عالی امنیت ملی نیز، نظریات این شهید راهگشا بود.

پولادی با تاکید بر آینده‌نگری ویژه شهید لاریجانی، او را "ضربه‌گیر نظام و انقلاب اسلامی" توصیف کرد و گفت: او حیثیت، آبرو و جان خود را به کف گرفت تا اصل انقلاب ضربه نخورد. شهید لاریجانی، امین نظام و ولایت فقیه بود و ۱۲ سال ریاست قوه مقننه و مجلس را بر عهده داشت، نگاهی که همواره در پی خیر و کمال با روحی بزرگ بود.

وی ادامه داد: شهید لاریجانی خود را سرباز و تابع کامل امر ولی‌فقیه می‌دانست و موضع‌گیری‌های کلیدی او در حوزه ملی و بین‌الملل، با یک سخنرانی، یاس شدیدی در دل دشمنان ایجاد می‌کرد و به قلوب دوستداران امید می‌بخشید.

فرماندار ویژه آمل تاکید کرد: دشمنان همواره به دنبال حذف چنین شخصیت برجسته‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، اما بدانند که انقلاب اسلامی با خون شهدا سرزنده‌تر، آگاه‌تر، بصیرتر و کوبنده‌تر می‌شود.

پولادی در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم غیور ایران اسلامی قدردان بزرگان نظام و خدمتگزاران واقعی هستند. نیروهای شجاع مسلح ما نیز هیبت استکبار جهانی را در هم شکسته‌اند. نصرت الهی نزدیک است و وعده الهی پیروزی جبهه حق است. هم‌اکنون فصل همدلی، وحدت و انسجام بین ملت و مسئولان است و این وفاق در آمل موج می‌زند.