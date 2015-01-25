مراسم گرامیداشت شهدای ۶ بهمن آمل با پیام فیروزآبادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی رحمانی امام جمعه آمل شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای بهمن آمل، یاد و خاطره ۴۰ شهید حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل را گرامیداشت و اظهار داشت: حماسه ششم بهمن آمل افتخار بزرگی است که باید پاس بداریم و در این حماسه در هر ۱۵ دقیقه یک شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است.

وی عنوان کرد: در واقعه بهمن سال ۶۰ دشمن به شهر علوی آمل هجمه وارد کرده بود و اتحادیه کمونیست ها با اعتلاف قصد داشتند شهر را تصرف کنند.

امام آمل یادآور شد: به لطف الهی همه اقشار جامعه برای مقابله با منافقان پای کار آمدند و پیرو و جوان، زن و مردم دست به دست هم دادند و ۲۴ ساعته کمونیست ها عقب نشینی کردند.

حجت الاسلام رحمانی با بیان اینکه واقعه ششم بهمن آمل متعلق به ملت ایران است تصریح کرد: ابعاد مختلف این حماسه بزرگ باید بخوبی تبیین شود.

این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی و مردم شهیدپرور شهرستان آمل در حال برگزاری است و در بخشی ار پیام سرلشكر حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشور آمده است: مجاهدت های مردم آمل در مسیر دفاع از انقلاب بوده است و این مجاهدت ها نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است و پاسداشت این حماسه ما را برآن می دارد تا حقایق جدیدی را آشكار و شناسایی كنیم.

وی تصریح کرد: مجاهدت های مردم آمل مصداق ایثار، ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی است و حماسه ششم بهمن باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی نامید.

وی با تاكید براینكه حماسه ششم بهمن برگ زرینی دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: مردم آمل در این حماسه مانع سقوط شهر شده و نقشه های دشمنان را برهم زدند.