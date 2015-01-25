  1. استانها
  2. مازندران
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۱۶

مراسم گرامیداشت شهدای ۶ بهمن آمل با پیام فیروزآبادی برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهدای ۶ بهمن آمل با پیام فیروزآبادی برگزار شد

آمل - مراسم گرامیداشت شهدای حماسه ششم بهمن آمل با پیام سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در آمل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی رحمانی امام جمعه آمل شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای بهمن آمل، یاد و خاطره ۴۰ شهید حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل را گرامیداشت و اظهار داشت: حماسه ششم بهمن آمل افتخار بزرگی است که باید پاس بداریم و در این حماسه در هر ۱۵ دقیقه یک شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است.

وی عنوان کرد: در واقعه بهمن سال ۶۰ دشمن به شهر علوی آمل هجمه وارد کرده بود و اتحادیه کمونیست ها با اعتلاف قصد داشتند شهر را تصرف کنند.

امام آمل یادآور شد: به لطف الهی همه اقشار جامعه برای مقابله با منافقان پای کار آمدند و پیرو و جوان، زن و مردم دست به دست هم دادند و ۲۴ ساعته کمونیست ها عقب نشینی کردند.

حجت الاسلام رحمانی با بیان اینکه واقعه ششم بهمن آمل متعلق به ملت ایران است تصریح کرد: ابعاد مختلف این حماسه بزرگ باید بخوبی تبیین شود.

این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی و مردم شهیدپرور شهرستان آمل در حال برگزاری است و در بخشی ار پیام سرلشكر حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشور آمده است: مجاهدت های مردم آمل در مسیر دفاع از انقلاب بوده است و این مجاهدت ها نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است و پاسداشت این حماسه ما را برآن می دارد تا حقایق جدیدی را آشكار و شناسایی كنیم.

وی تصریح کرد: مجاهدت های مردم آمل مصداق ایثار، ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی است و حماسه ششم بهمن باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی نامید.

وی با تاكید براینكه حماسه ششم بهمن برگ زرینی دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: مردم آمل در این حماسه مانع سقوط شهر شده و نقشه های دشمنان را برهم زدند.

کد مطلب 2473807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها