شرایط فروش کامیون فورس کابین خوابدار ۶ تن در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، زمان پیش‌ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز عرضه مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ ادامه دارد.

در این طرح فروش، کامیون فورس کابین خوابدار ۶ تن با قیمت پایه ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان با موعد تحویل ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ عرضه می‌شود.

متقاضیان خرید می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به سامانه فروش آنلاین شرکت به نشانی https://Bahman.iranecar.com نسبت به انجام فرآیند پیش‌ثبت‌نام محصول عرضه‌شده در بورس کالا اقدام کنند.

مشخصات فنی کامیون فورس کابین خوابدار ۶ تن

کامیون فورس ۶ تن بهمن دیزل از پیشرانه کامینز بهره می‌برد که از نوع ۴ سیلندر خطی با سوپاپ بالا، تزریق مستقیم ۱۶ سوپاپ، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر است. سیستم سوخت‌رسانی از نوع انژکتوری با کانال مشترک ساخت بوش آلمان بوده و حجم موتور ۳۷۶۰ سی‌سی است.

این موتور توان تولید ۱۵۵ اسب بخار در دور موتور ۲۶۰۰ دور در دقیقه و گشتاور ۴۹۱ نیوتن‌متر در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دور در دقیقه را دارد و نیروی موتور از طریق گیربکس دستی ۶ سرعته ZF مدل ۶S۵۰۰ به چرخ‌ها منتقل می‌شود.

سیستم کلاچ از نوع تک‌صفحه‌ای خشک با فنر دیافراگمی بوده و مکانیزم آن به‌صورت بادی – روغنی عمل می‌کند، در بخش سیستم تعلیق، محور جلو به فنر تخت پارابولیک و محور عقب به فنر تخت چندلایه مجهز به کمک‌فنر هیدروتلسکوپی مجهز شده است.

همچنین سیستم فرمان از نوع ساچمه‌گردان هیدرولیکی است.سیستم ترمز جلو و عقب از نوع کاسه‌ای پنوماتیک بوده و به ترمز ضدقفل ABS به همراه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD مجهز است تا پایداری و تعادل خودرو در سطوح لغزنده افزایش یابد. ترمز کمکی اگزوز و ترمز دستی با مکانیزم پنوماتیکی و بوستر چرخ‌های عقب نیز در این خودرو در نظر گرفته شده است.