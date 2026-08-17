تهران به دنبال گسترش مراکز «نفس» در مناطق فاقد پوشش

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه رضایی صبح دوشنبه در نشست مشترک با مسئول بسیج جامعه پزشکی تهران و فعالان حوزه جوانی جمعیت از برنامه برای گسترش مراکز «نفس» در شهرستان‌ها و مناطقی از تهران که هنوز تحت پوشش این مراکز قرار نگرفته‌اند خبر داد و گفت: توسعه شبکه‌ای از مشاوران و فعالان این حوزه، با هدف افزایش دسترسی خانواده‌ها به خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران گفت: در حال حاضر چهار شهرستان استان تهران و بخش‌هایی از مناطق ۲۲گانه پایتخت فاقد مرکز «نفس» هستند.

به گفته او، قرار است با همکاری بسیج جامعه پزشکی و دیگر دستگاه‌های مسئول، مراکز جدیدی در این مناطق راه‌اندازی شود.

رضایی فعالیت انجمن‌های «نفس» را بخشی از برنامه‌های مرتبط با حمایت از حفظ حیات جنین و اجرای سیاست‌های قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانست و گفت: این مراکز بر فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاه‌سازی مادران و خانواده‌ها تمرکز دارند.

او همچنین از توسعه شبکه «نفس‌یاران» خبر داد؛ سامانه‌ای که به گفته این مقام استانداری، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات مشاوره‌ای و حمایتی ارائه می‌کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران گفت: همکاری با معاونت قضایی اداره‌کل دادگستری، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر نهادهای مسئول، بخشی از برنامه‌ای است که برای گسترش پوشش این خدمات در استان دنبال می‌شود.

به گفته رضایی، علاوه بر راه‌اندازی شعب جدید در شهرستان‌های فاقد مرکز، افزایش تعداد مراکز در شهرستان‌های پرجمعیت از جمله ری، اسلامشهر و بهارستان نیز در دستور کار قرار دارد.

او گفت: انجمن‌های «نفس» و «حسنا» و همچنین اندیشکده حفظ حیات جنین، در سال‌های گذشته در کنار دستگاه‌های دولتی در حوزه سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده فعالیت کرده‌اند و اکنون تلاش می‌شود هماهنگی میان این مجموعه‌ها و نهادهای اجرایی افزایش یابد.

در این نشست همچنین چالش‌ها و پیش‌نیازهای اجرای برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت بررسی شد و رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران بر تسهیل روند صدور مجوز فعالیت انجمن‌ها و تسریع در راه‌اندازی و ساماندهی مراکز «نفس» تأکید کرد.