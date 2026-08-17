به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در جلسه بررسی طرح‌ بیمه متمرکز، یکپارچه‌سازی شعب و نظام یکپارچه مالی تعهدی با اشاره به اینکه در اولین جلسه با همکاران موضوع مهم تحول دیجیتال و بیمه متمرکز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بهبود فرایندها و تعالی خدمات جزو وظایف حکمرانی سازمان است و باید به سرعت ارتقای خدمات را پیش ببریم تا مردم از این امکانات برخوردار شوند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی قائد شهید، گفت: در این سیاست‌ها، نظام تأمین اجتماعی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع معرفی شده است و همچنین طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی تکلیف دولت و حق عمومی تبیین شده است که همه این اهداف در بیمه متمرکز و تحول دیجیتال که زمینه ساز تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد است محقق خواهد شد.

محمدی، ایجاد عدالت اجتماعی را وظیفه ذاتی سازمان خواند و افزود: راهبرد عدالت و دسترسی عادلانه به امکانات و خدمات زیربنای ایجاد تأمین اجتماعی است و این مفاهیم مورد تأکید ریاست جمهوری نیز است و باید برای تحقق این مهم تلاش فراوان کنیم و اگر در مقاطعی کوتاهی شده است خبط شده و خرسندم که در دولت چهاردهم از زمان مسئولیت آقای سالاری در این سازمان بیمه متمرکز به صورت جدی دنبال می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به راهبردهای سه‌گانه اعلام شده اظهار داشت: تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان پیشرو باید راهبردهای سه‌گانه «هم‌آفرینی، نوآوری و روش‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری» را مدنظر داشته باشد. در راهبرد نوآوری، نوآوری باز مدنظر است یعنی از ظرفیت ایده و خلاقیت افراد دیگر استفاده کنیم و مخاطب انگیزه داشته باشد تا ایده‌هایش را ارائه کند به خصوص در سازمانی که با افراد حقیقی و حقوقی کثیری تعامل دارد این مسئله بسیار مهم است که ضمن اخذ خلاقیت و نوآوری از سوی دیگران رویکرد حکمرانی سازمانی مختل نشود.

وی در ادامه تولید ثروت و ارزش افزوده را از موقعیت‌های جدید مانند کسب وکارهای نوین و داده‌ها از موضوعات قابل تأمل در اجرای بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب دانست و گفت: رشد از زوجیت است نه تضاد این موضوع در دیدار رهبر شهید با کارگران در سال گذشته مطرح شد که تنازع کارگر و کارفرما در نظریات غربی اساساً غلط است و اگر میان دوگانه‌ها که با ظاهر تعارض دارند چارچوب اتصال برقرار کنیم ارزش افزوده و ثروت خلق می‌شود.

محمدی، فرار بیمه‌ای را از آثار عدم اتصال کارگر و کارفرما برشمرد و گفت: در فناوری‌های نوین و اقتصاد پلتفرمی اتصال خدمت دهنده و خدمت گیرنده که زمینه ساز رابطه برد برد است، موضوع مهمی است که در تحول دیجیتال و بیمه‌پردازی این مشاغل مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: فناوری و اقتصاد دیجیتال موجب توسعه فعالیت‌ها و رضایت غالب مخاطبان می‌شود اما ممکن است جاهایی از انصاف خارج شود و جایی که موضوع اشتغال و روابط انسانی مطرح می‌شود حقوق مدنی و انصاف را رعایت کنیم. چهره و برند سازمان تأمین اجتماعی عدالت آفرینی است و نباید به خاطر اجرای تحولات دیجیتال حقی از مردم ضایع شود و مراقبت کنیم که توسعه فناوری‌ها از کارکرد خود دور نشوند و عوارض این تحولات را مدنظر قرار دهیم. در این خصوص حتماً از ظرفیت کارشناسان استفاه کنیم.