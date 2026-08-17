به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت، چرا که کاهش انتظارات برای دستیابی به پیشرفتی در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران و کاهش ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز، نگرانی‌های مربوط به ریسک ژئوپلیتیک در بازار را تشدید کرد. بر این اساس، قیمت نفت خام برنت با افزایش حدود ده سنتی به ۸۸.۶۰ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا حدود ۲۰ سنت کاهش یافت و به ۸۲.۱۹ دلار در هر بشکه رسید.

بازگشت حق بیمه ریسک به بازار انرژی

پریانکا ساچدووا، رئیس بخش بینش بازار در فیلیپ نوا در سنگاپور، در این باره گفت: قیمت نفت اکنون تقریباً به طور کامل از پایین‌ترین سطحی که در اوایل ماه اوت دیده شد، بازگشته است، زیرا امیدها برای حل و فصل پایدارتر میان آمریکا و ایران از بین رفته و حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک به بازار بازگشته است.

با این حال، وی افزود: به نظر می‌رسد از این نقطه به بعد، فضای محدودی برای افزایش قیمت وجود دارد، مگر اینکه شواهد روشنی از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به دست آید، به ویژه خسارت ملموس به تانکرها یا زیرساخت‌های نفتی.

کاهش ملموس تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز

داده‌های روز دوشنبه نشان داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در طول آخر هفته کندتر شده است؛ این موضوع پس از حملاتی به تانکرها رخ داده است. داده‌های ردیابی کشتی‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که روز شنبه پنج کشتی باری از تنگه عبور کردند و برای روز یکشنبه هیچ کشتی ثبت‌نشده‌ای وجود نداشت، در حالی که در آخر هفته قبل، ۳۱ کشتی عبور کرده بودند.