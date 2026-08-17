به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، تل آویو تحولات میان تهران و ابوظبی را از نزدیک زیر نظر دارد و بر این باور است که تنگه هرمز برای ابوظبی یک شریان حیاتی اقتصادی به شمار می رود و منافع اقتصادی باعث می شود این کشور به کاهش تنش با تهران سوق پیدا کند.

بر اساس این گزارش، نشانه های اولیه از بهبود روابط میان دو طرف مشاهده می شود که از جمله آنها می توان به ازسرگیری پروازهای شرکت های فلای دبی و امارات و استفاده از حریم هوایی ایران پس از چند ماه توقف به دلیل تشدید تنش های نظامی اشاره کرد.

رژیم صهیونیستی معتقد است این اقدام در اصل با منافع اقتصادی ابوظبی ارتباط دارد. تنگه هرمز برای ابوظبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یک شریان حیاتی اقتصادی برای امارات محسوب می شود. از این رو منافع اقتصادی، امارات را به سمت ازسرگیری تبادلات هوایی و تجاری و کاهش تنش با تهران سوق می دهد.

در این گزارش آمده است که امارات همزمان روابط خود را با رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز حفظ کرده است. تل آویو برآورد می کند که ابوظبی در تلاش است توازن دقیقی برقرار کند؛ از یک سو شراکت امنیتی خود با اسرائیل و آمریکا را حفظ کند و از سوی دیگر سطح رویارویی با ایران را کاهش دهد. امارات همچنین تحولات منطقه ای از جمله توافق دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان را زیر نظر دارد.