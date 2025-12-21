به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صدرا ادیبان عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری گچساران با انتقاد از وضعیت گرانی در بازار این شهرستان گفت: قیمت بسیاری از اقلام خصوصاً میوه در مقایسه با شهرستان باشت تفاوت ۴۰ هزارتومانی دارد.

وی با اشاره به اینکه هر دو شهرستان میوه خود را از کازرون تأمین می‌کنند، افزود: مگر تفاوت حمل و نقل بین باشت و گچساران چقدر است که میوه با این قیمت در شهرستان عرضه می‌شود.

دادستان گچساران با بیان اینکه اماکن نظارتی و اصناف بازار را رها کردند، بیان کرد: نظارت و بازدیدی که با خوش و بش همراه باشد باید هم گرانی هر روز بیشتر شود.

وی با بیان اینکه نظارت زمانی اثرگذار است که بازدارندگی برای مغازه دار ایجاد شود، ادامه داد: پلمب واحدهای متخلف به‌صورت واقعی انجام شود و پیام آن در سطح شهر دیده شود.

حجت الاسلام ادیبان با انتقاد از وضعیت خودروهای دوره‌گرد در سطح شهر، به‌ویژه بلوار ولیعصر، بیان کرد: این خودروها با اشغال معابر، نظم شهری را مختل وحق کسبه‌ای را که مالیات و عوارض می‌پردازند، تضییع می‌کنند.

وی ادامه داد: شهرداری باید با استفاده از ظرفیت معاونان و نیروهای اجرایی، به‌صورت جدی وارد عمل شود.

فعالیت قهوه خانه‌ها تا ساعت ۲۳ مجاز است

دادستان گچساران همچنین نسبت به فعالیت قهوه‌خانه‌ها تا ساعات پایانی شب هشدار داد و گفت: طبق مصوبه، ساعت فعالیت قهوه‌خانه‌ها باید تا ساعت ۲۳ باشد و اگر غیر از این ساعت فعالیت کنند باید فوری پلمب شوند.

وی اظهار کرد: در بعضی از قهوه خانه‌های شهر یک سری اتفاقات خلاف قانون رخ می‌دهد که نیازمند نظارت بیشتر بر فعالیت این واحدهای صنفی است.

حجت الاسلام ادیبان با اشاره به موضوع بیت‌المال و اراضی ملی تأکید کرد: متولی حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی، املاک شهری، رودخانه‌ها و اموال عمومی، دستگاه‌های مربوطه هستند.

وی افزود: تصرف رودخانه‌ها، تغییر مسیر طبیعی آن‌ها و سکوت در برابر این تخلفات، مصداق آشکار ترک فعل و جرم است.

وظیفه حفاظت از اموال دولتی بر عهده دستگاه‌های اداری است

دادستان گچساران با بیان اینکه مدیر یا دستگاهی که نسبت به تخلف آگاه باشد و سکوت کند، قابل قبول نیست، تاکید کرد: دادگستری وظیفه حفاظت از اموال ادارات را ندارد بلکه این مسئولیت مستقیم مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها است و این ضعف، بی‌اطلاعی یا کم‌کاری مدیران و نمایندگان حقوقی موجب از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.

وی با انتقاد از آشنایی نداشتن برخی مدیران با قوانین مرتبط با حوزه مسئولیتشان، تاکید کرد: مدیر باید بر قوانین مسلط باشد و به کارشناسان خود احترام علمی و حرفه‌ای بگذارد.

حجت الاسلام ادیبان ابراز کرد: بارها مدیرانی به دادستانی مراجعه کرده‌اند که حتی پاسخ ابتدایی به سوالات قانونی نداشته‌اند و این مسئله خسارات جدی به اموال عمومی وارد کرده است.

وی افزود: در جلسه پیشگیری از وقوع جرم، مصوب شد که رصد و کنترل فضای مجازی با جدیت دنبال شود.

انتشار مطالب بدون مستند در فضای مجازی و رسانه‌ای فعل مجرمانه است

دادستان گچساران یادآور شد: برخی افراد بدون هیچ مستند قانونی، با انتشار مطالب و ایجاد جنجال، علیه اشخاص و مدیران فضاسازی می‌کنند، گفت: این اقدامات مصداق فعل مجرمانه است و در صورت طرح شکایت، برخورد قانونی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

وی افزود: توصیه ما به مدیران این است که خدمت خود را در فضای واقعی انجام دهند زیرا حضور بی‌ضابطه در فضای مجازی، زمینه سوءاستفاده، تخریب و القای اخبار نادرست را فراهم می‌کند.

هر گونه تبلیغ زودهنگام انتخاباتی تخلف است

حجت الاسلام ادیبان تاکید کرد: کسانی که قصد ورود به عرصه انتخابات دارند باید اقدامات خود را در بستر واقعی و قانونی دنبال کنند.

وی با هشدار نسبت به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تصریح کرد: هنوز چند ماه تا انتخابات باقی مانده و هرگونه تبلیغ زودهنگام تخلف محسوب می‌شود.

دادستان گچساران بهترین تبلیغ برای مسئولان، خدمت صادقانه به مردم دانست و گفت: زمانی که مردم خدمت را ببینند، با اعتماد و انگیزه در انتخابات مشارکت خواهند کرد.