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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر در نظرآباد

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر در نظرآباد

نظرآباد - فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از کشف مقدار یک کیلو و ۷۱۰ گرم تریاک و دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسنوندی اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نظرآباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با توزیع و قاچاق مواد مخدر و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به فروش مواد مخدر در یکی از محله های نظرآباد می کرد، شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مقدار یک کیلو و ۷۱۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی نظرآباد با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6732502

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